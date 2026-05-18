Legislatura de Córdoba: interesante debate de jóvenes sobre ciudadanía digital y uso de pantallas

Estudiantes de colegios secundarios de la ciudad de Córdoba participaron de un primer conversatorio en la Legislatura de Córdoba. Durante la jornada se debatió sobre tecnología, redes sociales, apuestas online, bienestar digital y vínculos en entornos virtuales. La actividad se enmarca en una agenda intersectorial impulsada por el legislador provincial Leonardo Limia.

Con una amplia convocatoria y un clima de intercambio reflexivo, se llevó a cabo en la Legislatura de Córdoba la “Mesa de Diálogo Participativo sobre Uso de Pantallas”, una iniciativa promovida por la Mesa de Trabajo sobre Uso Responsable de Pantallas en niñas, niños y adolescentes, impulsada por el legislador provincial Leonardo Limia.

Participaron alumnas del Colegio El Torreón, acompañadas por su directora Angelina Lascano; estudiantes del Centro Educativo Maimónides, junto a su docente Alejandro Williams; y alumnos del I.P.E.T. N.º 66 “Dr. José Antonio Balseiro”, acompañados por la psicopedagoga Paola Agonal.

La actividad reunió a adolescentes de distintos espacios educativos para compartir experiencias, hábitos, preocupaciones y miradas sobre el vínculo cotidiano con la tecnología. A través de dinámicas grupales, nube de palabras, puestas en común y espacios de conversación, los y las estudiantes abordaron problemáticas que atraviesan directamente sus vidas y que, según expresaron, muchas veces son debatidas “sin escuchar verdaderamente sus voces”.

Lejos de respuestas prefabricadas o discursos moralizantes, el encuentro permitió que los propios adolescentes pusieran en palabras tensiones, contradicciones y problemáticas que atraviesan cotidianamente, muchas veces sin espacios formales donde poder conversarlas.

Qué dijeron los chicos y chicas

Durante la jornada surgieron temas vinculados al uso del celular en el ámbito escolar, la edad temprana de acceso a dispositivos móviles, las apuestas online y los comportamientos compulsivos asociados, la exposición a contenidos violentos o sexuales, la presión generada por determinados modelos de éxito difundidos en redes sociales y las dificultades para sostener momentos de desconexión.

También aparecieron reflexiones sobre la naturalización del consumo digital, la intolerancia a los contenidos largos y el uso acelerado de plataformas, así como el impacto del anonimato en redes sociales. Los estudiantes señalaron además cómo muchas veces el celular aparece como respuesta inmediata frente al cansancio, la ansiedad, las largas jornadas escolares o la necesidad de evasión y descanso mental.

Uno de los aspectos más valorados de la actividad fue la conformación de grupos integrados por estudiantes de distintos colegios, lo que permitió generar espacios de intercambio más abiertos, horizontales y espontáneos entre jóvenes que no se conocían previamente.

Roblox, anonimato y nuevas dinámicas digitales

Uno de los intercambios más significativos surgió al abordar las nuevas formas en que niños y adolescentes logran eludir restricciones y controles dentro de plataformas digitales. Los jóvenes mencionaron, por ejemplo, mecanismos utilizados para sortear limitaciones de comunicación en videojuegos como Roblox, evidenciando la velocidad con la que las dinámicas digitales se transforman y la dificultad de los adultos para comprender plenamente esos entornos.

En distintos momentos de la jornada, los propios estudiantes reconocieron también la existencia de falencias en el acompañamiento adulto y reflexionaron sobre cómo muchas problemáticas vinculadas al mundo digital suelen conversarse primero entre pares antes que con padres o docentes.

“Las adicciones están en todos lados”

Durante los intercambios, los adolescentes remarcaron además que las conductas compulsivas y los consumos problemáticos exceden ampliamente a las pantallas y atraviesan a toda la sociedad.

En una de las intervenciones, una estudiante sintetizó: “Las adicciones están en todos lados, pero los adultos recién lo están viendo ahora”, aludiendo a la percepción de que las conductas compulsivas y los consumos problemáticos no afectan exclusivamente a las juventudes, sino que forman parte de una problemática social más amplia.

El aporte de especialistas

La jornada contó además con la participación de la licenciada en Psicopedagogía Carolina Armeloni y de la Dra. Glenda Vergara, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Privado, quienes abordaron junto a los estudiantes distintos aspectos vinculados al bienestar digital y al impacto de las tecnologías en la vida cotidiana.

Durante el intercambio se trabajaron temas como los hábitos de uso de pantallas, el descanso y la calidad del sueño, la hiperestimulación, la violencia y el anonimato en redes sociales, las apuestas online, la exposición a contenidos sensibles, la presión social generada por determinados modelos difundidos en plataformas digitales y las dificultades para sostener espacios de desconexión.

También se reflexionó sobre ciudadanía digital, pensamiento crítico, vínculos saludables en entornos virtuales, convivencia escolar y señales de alerta frente a conductas problemáticas o consumos compulsivos asociados al uso de la tecnología.

Durante todo el encuentro se hizo especial hincapié en evitar miradas simplistas sobre las tecnologías, promoviendo en cambio una perspectiva de ciudadanía digital orientada a fortalecer la autonomía, el uso consciente del tiempo, el pensamiento crítico y la construcción de vínculos saludables con los entornos virtuales.

Ciudadanía digital y políticas públicas

El legislador Leonardo Limia destacó la importancia de incorporar las experiencias reales de adolescentes y jóvenes en el diseño de políticas públicas vinculadas a ciudadanía digital y protección de niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales.

“No se puede pensar una política pública sobre juventudes sin escuchar a quienes viven estas transformaciones todos los días”, sostuvo.

La actividad se enmarca en una agenda legislativa y de trabajo intersectorial que viene impulsando distintas iniciativas vinculadas al bienestar digital, la prevención de riesgos en entornos virtuales y la construcción de herramientas de concientización destinadas no solo a jóvenes, sino también a familias, escuelas y comunidades.

En ese sentido, remarcó que los intercambios desarrollados durante la jornada aportan insumos para el diseño de iniciativas, estrategias de concientización y acciones intersectoriales que permitan abordar de manera integral los desafíos sociales, culturales y emocionales asociados a los entornos digitales.