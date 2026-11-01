Instituto ganaba 3-0 y tenía un jugador más, pero Estudiantes se lo empató en una remontada increíble

La Gloria igualó 3-3 en La Plata después de conseguir una ventaja de tres goles y jugar con superioridad numérica. Facundo Suárez, Leonel Mosevich y Jhon Córdoba marcaron para el conjunto cordobés, pero Guido Carrillo, Tiago Palacios y Fabricio Pérez protagonizaron la reacción del Pincha. Instituto sigue puntero de la Zona A con 33 puntos, aunque todavía no aseguró el primer puesto.

Instituto pasó de tener una victoria prácticamente asegurada a dejar escapar dos puntos en un partido difícil de explicar. Este sábado empató 3-3 con Estudiantes de La Plata, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 15 del Torneo Clausura, después de ponerse tres goles arriba y contar con un futbolista más durante buena parte del segundo tiempo.

El equipo de Diego Flores había construido una ventaja contundente con los goles de Facundo Suárez, Leonel Mosevich y Jhon Córdoba. A los siete minutos del complemento ganaba 3-0 y Estudiantes acababa de sufrir la expulsión de Santiago Núñez.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Alexander Medina protagonizó una remontada inesperada. Guido Carrillo inició la reacción, Tiago Palacios descontó con un tiro libre y Fabricio Pérez, a cuatro minutos del final, convirtió el empate.

La igualdad dejó a Instituto con 33 puntos, todavía en la cima de la Zona A, pero con la sensación amarga de haber desperdiciado una oportunidad inmejorable para acercarse al primer puesto definitivo de cara a los playoffs.

Instituto golpeó de entrada y amplió la ventaja

La noche comenzó de manera ideal para la Gloria.

Apenas transcurrían 3 minutos cuando Facundo Suárez presionó la salida de Fernando Muslera. El arquero uruguayo perdió el control de la pelota al intentar despejar y el delantero aprovechó el error para convertir con el arco prácticamente desprotegido.

El 1-0 le permitió a Instituto desarrollar el partido desde una posición favorable.

Estudiantes intentó reaccionar con mayor posesión y algunas aproximaciones, pero encontró dificultades para superar la estructura defensiva del conjunto cordobés.

La Gloria consiguió cerrar espacios, controlar los avances del local y aprovechar los sectores libres que aparecían cuando el Pincha adelantaba sus líneas.

Durante el primer tiempo, además, Flores debió realizar una modificación obligada: Jeremías Lázaro dejó la cancha a los 40 minutos por una molestia física y fue reemplazado por Jhon Córdoba.

El descanso llegó con Instituto en ventaja por la mínima, aunque todavía faltaba lo más intenso del encuentro.

El segundo tiempo comenzó con otro golpe cordobés.

A los 3 minutos, Leonel Mosevich aprovechó una acción de pelota detenida y convirtió de cabeza el 2-0, después de una asistencia de Alex Luna.

La situación de Estudiantes empeoró apenas dos minutos después. Santiago Núñez, que ya estaba amonestado, cometió una infracción sobre Luna y recibió la segunda tarjeta amarilla.

Con el local reducido a diez jugadores, Instituto encontró inmediatamente el tercero.

A los 7 minutos, Jhon Córdoba recibió otra asistencia de Luna y sacó un remate desde el sector derecho del área para establecer el 3-0.

La Gloria tenía todo a favor: una diferencia amplia, superioridad numérica y un rival que parecía desbordado.

Estudiantes reaccionó y cambió completamente el partido

La remontada comenzó apenas seis minutos después del tercer gol visitante.

A los 13 del complemento, Ezequiel Piovi envió un centro desde la derecha y Guido Carrillo apareció dentro del área para conectar un potente cabezazo que superó a Marcos Ledesma.

El 3-1 modificó el ánimo del encuentro.

Estudiantes, lejos de resignarse, comenzó a adelantar sus líneas y a encontrar espacios ante un Instituto que perdió parte del orden que había mostrado hasta entonces.

A los 20 minutos, Tiago Palacios ejecutó un tiro libre desde la puerta del área. En lugar de buscar por encima de la barrera, remató por debajo de ella y sorprendió a Ledesma para establecer el 3-2.

La diferencia se había reducido a un solo gol y el equipo cordobés comenzó a sufrir.

Flores intentó recuperar estabilidad con los ingresos de Agustín Massaccesi, Hernán De la Fuente y Matías Tissera, pero las modificaciones no consiguieron frenar el crecimiento del local.

El Pincha siguió avanzando, incluso con un futbolista menos, mientras Instituto perdía precisión para recuperar la pelota y sostener ataques que le permitieran alejar el juego de su arco.

El empate llegó a cuatro minutos del final

Cuando el conjunto cordobés intentaba sostener una ventaja cada vez más ajustada, Estudiantes encontró el empate.

A los 41 minutos del segundo tiempo, Edwuin Cetré, que acababa de ingresar, recibió por la izquierda y envió un pase hacia atrás que encontró a Fabricio Pérez llegando al área.

El juvenil, también incorporado pocos instantes antes, definió para establecer el 3-3 y desatar el festejo de los hinchas locales.

La reacción pudo incluso convertirse en una victoria.

En los últimos minutos, Marcos Rojo conectó un cabezazo y marcó lo que parecía el cuarto gol de Estudiantes, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

El empate terminó siendo definitivo después de un complemento que tuvo seis goles, una expulsión y un cambio completo en el desarrollo del encuentro.

Flores: “No podés aflojar un segundo”

Después del partido, Diego Flores reconoció el contraste entre los dos momentos que atravesó su equipo.

“Hasta el 3-0 fuimos ampliamente dominadores, con 60 minutos de juego, y fuimos ampliamente dominados en los otros 30”, analizó el entrenador.

También destacó la jerarquía de Estudiantes y consideró que el descuento de Carrillo terminó alterando la dinámica del encuentro.

Lejos de quedarse únicamente con la frustración, Flores planteó que la experiencia puede servirle al plantel antes de la etapa eliminatoria.

“Estoy convencido de que este resultado, lejos de hacernos mal, nos va a hacer bien”, afirmó.

El técnico sostuvo que Instituto deberá aprender a administrar mejor los momentos favorables y dejó una definición sobre las exigencias que se aproximan: “No podés aflojar un segundo”.

También destacó a Alex Luna, autor de las asistencias en el segundo y tercer gol de la Gloria, por su participación ofensiva y su capacidad para generar situaciones.

Instituto sigue primero, pero dejó abierta la definición

El empate no modifica la posición de Instituto en lo más alto de la Zona A.

El equipo de Flores llegó a 33 puntos en 15 partidos, con diez victorias, tres empates y dos derrotas.

Su perseguidor inmediato es Vélez, con 28 unidades y también 15 encuentros disputados, mientras que Boca y Defensa y Justicia suman 27, pero todavía tienen pendientes sus compromisos de esta fecha.

La Gloria ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final y también un lugar en la Copa Sudamericana 2027, pero todavía debe asegurar matemáticamente el primer puesto del grupo.

En cambio, Estudiantes quedó con 15 puntos y sin posibilidades de ingresar a los playoffs. El empate representa un impulso anímico para un equipo que tiene por delante la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Lo que viene

Instituto cerrará la fase regular ante Newell’s Old Boys en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 16 del Clausura.

El encuentro está previsto para el fin de semana del 8 de noviembre, con día y horario definitivos todavía pendientes de confirmación.

Estudiantes, por su parte, visitará a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, también por la última fecha de la fase regular.

Para la Gloria, el desafío inmediato será recuperar la solidez que sostuvo buena parte de su gran campaña. La clasificación a los playoffs ya está conseguida y el liderazgo continúa en sus manos.

Pero el empate en La Plata dejó una advertencia clara: incluso con tres goles de ventaja y un jugador más, ningún partido está terminado hasta el último minuto.