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Alertaron por un joven con un arma en una plaza, lo ubicaron con las cámaras y descubrieron que era una réplica

El procedimiento se realizó este viernes al mediodía en barrio Sol y Lago, de Villa Carlos Paz. El hombre, de 23 años, fue aprehendido y se secuestró una réplica de arma de fuego tipo M4.

Un joven de 23 años fue aprehendido durante el mediodía de este viernes en barrio Sol y Lago, de Villa Carlos Paz, luego de que la Policía recibiera una alerta sobre un individuo que estaría realizando ademanes con un arma de fuego en una plaza del sector.

Con las características aportadas y la colaboración del Centro de Monitoreo de Cámaras, los efectivos desplegaron un operativo y lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de avenida Illia y Gobernador Roca.

Al realizar el control, los policías constataron que el joven tenía en sus manos una réplica de arma de fuego tipo M4, de color negro.

Ante esta situación, procedieron al secuestro del elemento y a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.

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