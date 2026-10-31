Halloween en Villa Carlos Paz: horarios, cortes de tránsito, concursos y todo lo que hay que saber

La celebración será este sábado 31 de octubre, de 17 a 22, con entrada libre y gratuita. Habrá dos escenarios, espectáculos, actividades recreativas y premios que incluyen viajes y bicicletas. El centro tendrá restricciones de circulación desde el mediodía.

Villa Carlos Paz se prepara para vivir este sábado una nueva edición de Halloween, con una tarde y noche de disfraces, música, espectáculos y actividades para toda la familia. La celebración tendrá lugar en pleno centro de la ciudad, donde se instalarán dos escenarios y se desplegará una ambientación especial para recibir a vecinos y visitantes.

La fiesta comenzará a las 17 y se extenderá hasta las 22, con entrada libre y gratuita. Pero quienes tengan previsto acercarse deberán tener en cuenta un dato importante: desde el mediodía habrá cortes de tránsito y desvíos en el sector céntrico.

Los disfraces volverán a ser los grandes protagonistas, con concursos para diferentes edades y premios aportados por comerciantes y empresas locales.

Dónde será la fiesta y a qué hora comienzan las actividades

El escenario principal estará ubicado en 9 de Julio y Lisandro de la Torre, donde se concentrarán las presentaciones artísticas, el desfile de disfraces y la elección de los ganadores.

La programación tendrá tres momentos principales:

De 17 a 19: inscripción y preselección de los participantes del concurso de disfraces.

inscripción y preselección de los participantes del concurso de disfraces. Desde las 19: espectáculos musicales y artísticos en el escenario principal, seguidos por el desfile y la presentación de los finalistas.

espectáculos musicales y artísticos en el escenario principal, seguidos por el desfile y la presentación de los finalistas. Hasta las 22: desarrollo de las actividades centrales, elección de ganadores y cierre de la celebración.

En 9 de Julio y Orgaz funcionará un segundo espacio con propuestas recreativas, circo, inflables y peloteros. Allí también se entregarán números para los sorteos.

La celebración incluirá además intervenciones culturales en el sector del Reloj Cucú, mientras que las calles céntricas tendrán decoraciones temáticas preparadas por los comerciantes.

Cinco categorías para los mejores disfraces

Quienes quieran participar del concurso deberán acercarse durante la tarde para la instancia de selección.

Según la programación oficial difundida por la Municipalidad, se premiará a los mejores disfraces en cinco categorías: infantil, individual adulto, pareja, familia y mascota.

Entre los premios anunciados por los organizadores figuran un viaje para una familia fuera de Córdoba, otros dos viajes dentro de la provincia, bicicletas y diferentes obsequios.

Los ganadores serán elegidos durante el desarrollo del espectáculo central.

Cortes de tránsito desde las 12

La realización de la fiesta obligará a modificar la circulación vehicular en el centro de Villa Carlos Paz.

Según la información difundida por la organización, las restricciones comenzarán este sábado a las 12 y se extenderán hasta la medianoche, con cortes y desvíos en el área céntrica a partir del Puente Centenario.

Por ese motivo, se recomienda a quienes concurran en vehículo particular estacionar fuera del sector afectado y completar el recorrido caminando.

La medida busca facilitar el movimiento del público durante una celebración que ocupará diferentes espacios de la zona comercial.

Comercios con promociones y vidrieras especiales

Halloween también tendrá su expresión en los negocios del centro.

Además de las decoraciones preparadas para la ocasión, los establecimientos participantes podrán ofrecer promociones especiales, como parte de una iniciativa impulsada por el Centro Comercial, Industrial, Profesional y de Servicios (CECIPS).

La propuesta contempla descuentos de entre el 10% y el 30%, promociones 2×1 y regalos con las compras, según la modalidad elegida por cada comercio adherido.

También se desarrolló un concurso de ambientación de locales y vidrieras, cuyo ganador está previsto que se anuncie durante la celebración.

Con disfraces para todas las edades, espectáculos gratuitos, juegos y premios, Villa Carlos Paz tendrá este sábado una nueva fiesta de Halloween que se extenderá desde la tarde hasta la noche.

La invitación está abierta a toda la comunidad, con una recomendación especialmente útil para quienes quieran participar de los concursos: llegar temprano, antes de que comience el espectáculo central.