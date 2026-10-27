Instituto le ganó a Riestra y aseguró por primera vez su clasificación a una copa internacional

La Gloria venció 1-0 en Alta Córdoba con un penal de Jeremías Lázaro a los 38 minutos del segundo tiempo y consiguió el boleto a la Copa Sudamericana 2027. El equipo de Diego Flores llegó a 32 puntos, sigue firme en la cima de la Zona A y mantiene abierta la posibilidad de clasificarse a la Libertadores.

Instituto escribió este lunes una nueva página en su historia. El equipo de Diego Flores derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 14 del Torneo Clausura, y aseguró por primera vez su participación en una competencia internacional: la Copa Sudamericana 2027.

Jeremías Lázaro, de penal a los 38 minutos del segundo tiempo, convirtió el único gol de una noche que terminó con el estadio desbordado de festejos. La Gloria debió trabajar mucho más de lo esperado para superar a un rival que pelea por mantener la categoría, pero encontró el premio cuando el empate parecía inevitable.

La victoria también consolidó su extraordinaria campaña en el Clausura. Instituto llegó a 32 puntos en 14 fechas, con diez triunfos, dos empates y apenas dos derrotas, y mantiene cinco unidades de ventaja sobre sus perseguidores cuando quedan seis en juego.

Con la clasificación a los playoffs ya asegurada desde la fecha anterior, el conjunto cordobés sumó ahora un objetivo que durante décadas había permanecido fuera de su alcance.

Instituto buscó desde el comienzo, pero le faltó precisión

El equipo de Flores salió decidido a asumir el protagonismo y estuvo cerca de abrir el marcador antes de cumplirse el primer minuto.

Alex Luna encontró un espacio para habilitar a Matías Tissera, que ingresó al área y definió por encima de Marino Arzamendia. La pelota superó al arquero, pero terminó desviada junto al palo.

Fue la primera señal de un Instituto que manejó los tiempos del encuentro, aunque no siempre consiguió transformar su dominio en situaciones claras.

Riestra, dirigido por Guillermo Duró, apostó a cerrar los espacios, disputar cada pelota y sostener el resultado con una estructura defensiva numerosa.

La Gloria intentó encontrar profundidad por los costados, especialmente mediante las proyecciones de Hernán De la Fuente y Diego Sosa, pero tuvo dificultades para generar superioridad dentro del área.

Sobre el final del primer tiempo, Sosa envió un buen centro que encontró a De la Fuente en posición ofensiva. El lateral no consiguió definir con precisión y la pelota terminó en el córner.

El descanso llegó sin goles, con Instituto dueño de la iniciativa, pero todavía sin encontrar la manera de quebrar la resistencia visitante.

El VAR fue protagonista de la definición

Flores buscó modificar el desarrollo durante el complemento y mandó a la cancha a Giuliano Cerato, Nicolás Guerra y Facundo Suárez.

Los cambios le dieron mayor movilidad al ataque, aunque el partido continuó cerrado.

A los 29 minutos del segundo tiempo, Instituto consiguió finalmente llevar la pelota a la red. Después de un córner ejecutado rápidamente y un cabezazo de Fernando Alarcón, Jonathan Galván apareció dentro del área para convertir.

El festejo, sin embargo, quedó interrumpido.

El árbitro Andrés Gariano, advertido por el VAR, revisó la acción y anuló el tanto por una mano del defensor al momento de definir.

La frustración duró poco.

Minutos después, durante otra acción dentro del área, Facundo Miño sujetó a Leonel Mosevich mientras ambos disputaban la posición para recibir un centro.

La infracción no fue sancionada inicialmente, pero el VAR volvió a intervenir y Gariano fue convocado a revisar la jugada.

Después de observar las imágenes, el árbitro cobró penal para Instituto.

A los 38 minutos del complemento, Jeremías Lázaro tomó la pelota y ejecutó un remate fuerte y elevado, imposible de detener para Arzamendia, que había elegido correctamente el sector.

El 1-0 desató el festejo en las tribunas y terminó de transformar una noche trabajosa en una celebración que el club recordará durante mucho tiempo.

Riestra intentó adelantar sus líneas en los minutos finales, pero Instituto consiguió sostener la ventaja sin pasar mayores sobresaltos.

De los playoffs a la Copa Sudamericana

El triunfo confirmó el crecimiento que viene mostrando la Gloria durante toda la temporada.

Instituto había conseguido anticipadamente su clasificación a los octavos de final del Clausura con la victoria ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Ahora, con 53 puntos en la tabla anual, se aseguró un lugar en la próxima Copa Sudamericana.

Será la primera participación internacional en la historia del club de Alta Córdoba, una conquista que refleja el recorrido de un plantel que encontró regularidad, fortaleza colectiva y una identidad futbolística definida bajo la conducción de Flores.

Además, Instituto ya tiene garantizada la localía en los octavos de final y, si avanza, también en los cuartos, por su ubicación entre los cuatro primeros de la Zona A.

El primer puesto del grupo todavía no está matemáticamente asegurado, aunque la ventaja de cinco puntos a falta de dos jornadas lo deja muy cerca de conseguirlo.

Y la campaña permite incluso mirar más arriba.

La Gloria continúa en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2027, con una diferencia de apenas dos puntos respecto de los puestos de clasificación directa en la tabla anual.

“Este equipo empezó a creer”

Después del encuentro, Diego Flores expresó su satisfacción por el logro y destacó especialmente el esfuerzo de sus futbolistas.

“Siento felicidad por los jugadores, la gente del club y el hincha”, sostuvo el entrenador, quien reconoció que el equipo había mostrado cierta ansiedad durante el primer tiempo.

“Estábamos un poco ansiosos en la búsqueda, pero lo corregimos en el segundo tiempo”, explicó.

Flores también valoró la capacidad del plantel para renovar sus objetivos a medida que avanzó la temporada.

“Este plantel fue reinventando los objetivos. Hoy estamos punteros y entramos a la Copa Sudamericana dos fechas antes”, remarcó.

El capitán Fernando Alarcón, uno de los referentes del equipo, tampoco ocultó su emoción.

“El equipo empezó a creer, creímos en la idea de Diego, él nos hizo creer”, expresó después del triunfo.

Pero lejos de conformarse con el boleto internacional, dejó en claro que todavía existe una ambición mayor.

“Yo voy a apostar y voy a soñar por eso”, sostuvo al referirse a la posibilidad de llegar a la Libertadores.

Lo que viene

Instituto visitará a Estudiantes de La Plata el sábado 31 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Después cerrará la fase regular como local frente a Newell’s Old Boys, con día y horario todavía sujetos a confirmación.

La Gloria afrontará esos dos encuentros con la tranquilidad de haber conseguido sus primeras metas, pero también con la posibilidad concreta de terminar primera en su zona y seguir escalando en la tabla anual.

El lunes en Alta Córdoba dejó algo mucho más importante que tres puntos.

Instituto ya está entre los clasificados a los playoffs, manda en su grupo y tiene asegurado un lugar en el fútbol continental de 2027.

La Gloria jugará por primera vez una copa internacional.