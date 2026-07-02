Hallaron un cuerpo en La Falda e investigan si pertenece a una mujer desaparecida

Los restos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en barrio Molino de Oro. La Justicia ordenó pericias para establecer la identidad y determinar si existe relación con un cráneo humano localizado anteriormente en la misma zona.

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado este miércoles en un terreno de barrio Molino de Oro, en la ciudad de La Falda, durante un operativo vinculado con la búsqueda de una mujer de 72 años desaparecida en Córdoba capital.

Los restos fueron encontrados detrás de una vivienda ubicada sobre calle San Luis al 100, en un predio con abundante vegetación cercano a las calles Santiago del Estero y Río Quinto.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 1 de Córdoba, Guillermo González, en el marco de la investigación iniciada por la desaparición de la mujer.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llegó al sector como resultado de las tareas de rastreo desarrolladas dentro de la causa.

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento Homicidios y especialistas de Policía Científica. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Córdoba, donde se realizarán los estudios forenses y genéticos necesarios para establecer la identidad.

El estado del cuerpo no permitió una identificación inmediata. Las primeras estimaciones indican que pertenecería a una mujer adulta y que llevaría varios meses en el lugar, aunque esas conclusiones deberán ser confirmadas por los peritos.

Investigan una posible relación con un cráneo

La Justicia también busca determinar si el hallazgo tiene relación con un cráneo humano encontrado anteriormente a unos 200 metros del lugar.

El resto óseo había aparecido en el patio de una vivienda de calle Río Quinto al 500 y una de las hipótesis era que un perro lo había trasladado hasta la propiedad.

En aquella oportunidad, la Fiscalía de Cosquín ordenó allanamientos y rastrillajes en terrenos cercanos, pero los procedimientos no permitieron encontrar otros restos.

El cuerpo localizado este miércoles no tenía el cráneo, por lo que se realizarán estudios de ADN para establecer si ambos hallazgos corresponden a una misma persona.