Histórica visita del papa León XIV a Córdoba: seguí en vivo todas sus actividades

El Pontífice llegó este martes a la provincia para protagonizar una jornada histórica. Celebrará una misa en FAdeA, recorrerá las calles de la capital, saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado y mantendrá un encuentro en la Catedral. La visita podrá seguirse en directo a través de la transmisión oficial.

El papa León XIV llegó este martes a Córdoba, donde miles de peregrinos de distintos puntos del país se congregaron para participar de una jornada que tendrá como acontecimiento central una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El Pontífice arribó alrededor de las 9 de la mañana al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, procedente de Buenos Aires, en el marco de su primera visita a la Argentina y de una gira apostólica por Sudamérica.

La recepción oficial estuvo encabezada por el gobernador Martín Llaryora, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, con la participación de estudiantes de escuelas de alta montaña, representantes de organizaciones vinculadas con las personas con discapacidad y el coro del Instituto Domingo Zipoli.

Tras recibir al Pontífice, Llaryora publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el agradecimiento de los cordobeses por la visita y destacó el significado histórico de volver a recibir a un Papa después de 39 años.

«El querido pueblo cordobés se funde en un abrazo estrecho y de cálida bienvenida, te recibimos con los brazos y el corazón abiertos, llenos de fe y alegría», expresó el gobernador.

En su mensaje, reivindicó además la tradición religiosa de Córdoba, a la que describió como «la tierra del Santo Cura Brochero», y recordó el legado de los jesuitas y una historia provincial marcada por el trabajo y la solidaridad.

Llaryora también puso el acento en la convocatoria de peregrinos de distintas provincias y países de la región, y recuperó el mensaje de paz y fraternidad del Pontífice frente a las divisiones sociales.

«En tiempos de tantas divisiones e individualismo nos interpela tu mensaje de paz, fraternidad y esperanza, nos invita a construir una Argentina más unida, donde el diálogo y el respeto sean el camino», sostuvo, antes de cerrar con una bienvenida: «Esta también es tu casa».

La visita podrá seguirse en vivo a través de la transmisión oficial del Gobierno de Córdoba, que acompañará las principales actividades de León XIV durante su permanencia en la provincia.

La misa multitudinaria en FAdeA

La actividad central comenzará a las 10 de la mañana, cuando León XIV presida la Santa Misa en la explanada de FAdeA, donde los organizadores estiman una concurrencia de cientos de miles de personas.

Antes de la celebración, el Papa recorrerá distintos sectores del predio en el Papamóvil para saludar a los fieles.

Los peregrinos comenzaron a llegar el lunes por la tarde y muchos permanecieron durante toda la noche en el lugar, donde se desarrolló una vigilia con presentaciones de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura y otros artistas.

La misa contará con pantallas gigantes distribuidas en los distintos sectores del predio para facilitar el seguimiento de la celebración.

Recorrido en Papamóvil y saludo desde el Arzobispado

Después de la misa, aproximadamente a las 11.45, León XIV comenzará su traslado hacia el centro de Córdoba.

El primer tramo se realizará en un vehículo cerrado, por Circunvalación y avenida Colón, hasta la intersección con Santa Fe.

Desde allí continuará en Papamóvil por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, en un recorrido que permitirá a miles de personas saludarlo desde las calles.

Alrededor de las 12.30, el Pontífice realizará un saludo y una bendición desde el histórico balcón del Arzobispado, ubicado en Hipólito Yrigoyen 98.

Se trata del mismo balcón desde el que Juan Pablo II saludó a los cordobeses durante su visita de 1987.

La organización dispuso pantallas sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre el Arzobispado y Plaza España, para que los asistentes también puedan seguir la misa y las demás actividades.

Encuentro en la Catedral y despedida de Córdoba

Por la tarde, León XIV volverá a trasladarse en Papamóvil desde el Arzobispado hacia la Catedral, recorriendo Hipólito Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril.

A las 15.15 encabezará un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La reunión estará destinada a representantes de la Iglesia, mientras que los fieles podrán acompañar desde la Plaza San Martín, donde también habrá pantallas para seguir las actividades.

Finalizado el encuentro, el Papa se trasladará en un vehículo cerrado hacia el Aeropuerto Ambrosio Taravella.

Su partida de Córdoba está prevista para las 16.55, con destino a Buenos Aires, donde continuará su agenda con una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles.

La visita de León XIV es la primera de un Pontífice a Córdoba desde 1987 y constituye uno de los acontecimientos religiosos de mayor convocatoria en la historia reciente de la provincia.