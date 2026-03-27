Fin de semana con tiempo variable en Villa Carlos Paz: viernes y sábado con chances de lluvias, domingo más estable

El SMN anticipa un cierre de semana con dos jornadas algo inestables en Punilla y una mejora hacia el domingo. Este viernes 27 se mantienen probabilidades de precipitaciones de 10–40% durante todo el día, con máxima de 25°. Este sábado 28 arranca con un tramo más comprometido, con 40–70% por la mañana, mientras que el domingo 29 aparece como el día más firme del finde, con 0% de lluvias en la primera parte de la jornada y máxima de 27°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana que irá de mayor a menor en cuanto a inestabilidad, con un viernes y un sábado todavía variables y un domingo bastante más tranquilo.

Para este viernes 27, el panorama se mantiene cambiante desde el arranque. El SMN marca una probabilidad de precipitaciones de 10–40% en la mañana, la tarde y también hacia la noche. La temperatura arrancará cerca de 14°, subirá hasta una máxima de 25° y luego bajará hacia los 20°, con viento entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

El sábado 28 aparece como el tramo más sensible del fin de semana. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones trepa a 40–70%, con una temperatura cercana a 18° y viento muy leve (0–2 km/h). Con el correr de las horas, la chance baja a 10–40% tanto en la mañana avanzada como en la tarde, mientras el termómetro alcanza una máxima de 28°. Ya hacia la noche, el panorama mejora y el pronóstico desciende a 0–10%, con unos 24°.

Para el domingo 29, en cambio, el escenario se ordena bastante más. El día comenzará con 0% de precipitaciones y una temperatura alrededor de 17°, mientras que hacia la tarde/noche apenas aparece una chance mínima (0–10%). La máxima será de 27°, con viento de 7–12 km/h al comienzo y de 23–31 km/h más tarde.

Para tener en cuenta: si buscás el momento más conveniente para actividades al aire libre, el mejor panorama aparece el domingo 29. El tramo a seguir más de cerca queda en la mañana del sábado 28, cuando el pronóstico marca la probabilidad más alta de lluvias.