Suspendieron la primera pericia al cura Alejandro Nicola y sumaron dos dibujos a la causa por presuntos abusos en el jardín del Niño Dios

El sacerdote debía ser evaluado este viernes por un equipo interdisciplinario, pero la medida quedó sin efecto por el paro de trabajadores judiciales y todavía no tiene nueva fecha. En paralelo, la investigación incorporó dibujos realizados por dos niños del jardín parroquial Niño Dios.

La pericia psicológica y psiquiátrica que debía realizarse este viernes al sacerdote Alejandro Nicola, denunciado y señalado por familias del jardín parroquial del Niño Dios de Villa Carlos Paz, fue suspendida como consecuencia del paro de 24 horas dispuesto por los trabajadores judiciales.

La evaluación estaba programada para el mediodía en el Palacio de Tribunales II de la ciudad de Córdoba y representaba la primera instancia destinada a analizar aspectos vinculados con la salud mental y la personalidad del religioso.

Sin embargo, el área encargada de llevar adelante el estudio adhirió a la medida de fuerza y la pericia deberá ser reprogramada. Hasta el momento no se informó una nueva fecha.

La novedad volvió a generar frustración entre las familias denunciantes, que esperaban esta medida como un avance dentro de una investigación iniciada hace más de un año y que fue acumulando nuevas presentaciones.

Qué buscaba establecer la pericia

En diálogo con Canal 12, la psicóloga Tamara Campos, quien interviene como perito de parte de las familias, explicó que para este viernes estaba prevista una evaluación interdisciplinaria, con participación de un profesional de la psicología y otro de la psiquiatría.

Posteriormente deberá realizarse una segunda instancia exclusivamente psicológica.

“Acaban de comunicar que la pericia será reprogramada debido a una medida de fuerza adoptada por los equipos técnicos de Tribunales. Quedamos a la espera de que se informe la nueva fecha”, señaló.

Campos aclaró que este tipo de estudio no permite, por sí solo, determinar si ocurrieron los hechos denunciados. Su objetivo es responder los puntos de pericia fijados dentro de la investigación y evaluar características de personalidad, impulsividad, empatía y adecuación a las pautas socioculturales.

“A partir de esa evaluación se puede analizar si la persona podría haber llegado a desarrollar determinados comportamientos transgresores, incluso de índole sexual”, explicó.

Los resultados deberán ser valorados junto con el resto del material reunido en el expediente. Según precisó la profesional, Nicola no había sido sometido anteriormente a evaluaciones de esta naturaleza.

El malestar por su aparición en la Catedral

La suspensión se produjo pocos días después de que el sacerdote fuera reconocido mientras concelebraba misas en la Catedral de Córdoba, una situación que provocó el rechazo de las familias.

Uno de los padres de los niños, entrevistado sin revelar su identidad por Canal 12, contó que recibieron fotografías y videos en los que podía verse a Nicola participando de las celebraciones.

“Nos sorprendimos mucho. El cardenal Ángel Rossi se había comprometido a mantener todo esto con el más profundo respeto, algo que consideramos que no ocurrió”, expresó.

El hombre también cuestionó el posterior comunicado de la Catedral y consideró que su contenido representó una defensa del sacerdote en medio de una causa por presuntos abusos contra niños pequeños.

Desde el ámbito eclesiástico se sostuvo que no existía una prohibición formal para que Nicola acompañara a otro sacerdote durante una misa y se recordó la vigencia del principio de inocencia mientras no exista una resolución judicial.

Para las familias, en cambio, su exposición pública resultó especialmente dolorosa mientras sus hijos continúan bajo asistencia profesional y la investigación todavía no produjo una definición.

Dos dibujos incorporados al expediente

En los últimos días se conoció además que dos dibujos realizados por niños pertenecientes a familias denunciantes fueron incorporados al material de la causa que instruye la fiscal Jorgelina Gómez.

La novedad fue difundida por Perfil Córdoba, que indicó que las imágenes permanecen alcanzadas por el secreto de sumario, aunque las madres decidieron mostrarlas públicamente después de la reaparición de Nicola en la Catedral.

Uno de los dibujos corresponde a un niño que actualmente cursa primer grado y que, de acuerdo con el relato familiar, tardó casi un año en poder hablar sobre lo que presuntamente habría vivido mientras asistía a la sala de cinco.

Su madre explicó que encontró la imagen recientemente al revisar un cuaderno escolar del año anterior. A partir del hallazgo, la vinculó con cambios de comportamiento que el niño había presentado, entre ellos episodios de mutismo, llanto prolongado y pérdida del control de esfínteres.

Los dibujos de los niños incorporados al expediente – Foto: Perfil

El segundo dibujo fue realizado espontáneamente por una niña que tenía tres años al momento de los hechos denunciados. Según el testimonio de su madre recogido por Perfil, la pequeña identificó una figura oscura como “el diablo” y otra de color verde como “Dios”, dentro de un relato que posteriormente vinculó con el sacerdote.

Los dibujos forman parte del material que deberá ser analizado por la fiscalía y los profesionales intervinientes. Su alcance probatorio y su relación con los hechos denunciados deberán establecerse dentro del proceso judicial, junto con los testimonios, las entrevistas y las demás medidas de investigación.

Una causa que continúa sin definiciones

La investigación tramita ante la Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez. Según difundió Perfil Córdoba a partir de los testimonios familiares, el expediente reuniría al menos ocho denuncias, aunque la cifra exacta no fue comunicada oficialmente.

Las primeras causas fueron unificadas y, posteriormente, la Arquidiócesis de Córdoba dispuso el apartamiento preventivo de Nicola de sus funciones en la comunidad educativa y parroquial.

El sacerdote se encuentra denunciado y señalado por las familias, pero hasta el momento no se informó una imputación formal en su contra. La determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a la Justicia.

La suspensión de la evaluación prevista para este viernes agrega una nueva demora a una causa que las familias consideran demasiado extensa.

Ahora deberán esperar que los equipos técnicos de Tribunales definan otra fecha para una medida que consideran fundamental, aunque no concluyente, dentro de la investigación.