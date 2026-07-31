Emilio Iosa desde Induplast: “Villa Carlos Paz necesita que volvamos a generar trabajo”

El dirigente y referente del espacio político Otra Cosa visitó la empresa Induplast, de la familia Piccini, y mantuvo una reunión sobre la mirada productiva de Villa Carlos Paz.

Emilio Iosa, junto a parte de su equipo, visitó la empresa Induplast, donde fue recibido por uno de sus propietarios, Mauro Piccini, con quien mantuvo una extensa reunión de trabajo orientada a analizar el presente y el futuro del sector productivo de Villa Carlos Paz.

Durante el encuentro, intercambiaron ideas sobre las dificultades que enfrentan actualmente las pequeñas y medianas empresas y las condiciones que necesitaría Villa Carlos Paz para volver a generar empleo.

“Los carlospacenses necesitamos una propuesta de ciudad que vuelva a generar trabajo genuino”, sostuvo Iosa.

El dirigente remarcó que Villa Carlos Paz necesita avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en el que el turismo continúe siendo una actividad central, pero pueda complementarse con una matriz productiva más diversificada, capaz de generar oportunidades laborales durante todo el año.

Durante el encuentro también se abordó la necesidad de promover microemprendimientos modernos, eficientes y ambientalmente responsables.

Piccini compartió su experiencia como presidente del Polígono Industrial de Malagueño, cargo que desempeña por cuarta gestión, y se refirió a los desafíos y las dinámicas que se generan dentro de estos ecosistemas.

Dada la falta de espacios y recursos para crear un parque industrial en Villa Carlos Paz, se conversó sobre las necesidades estructurales para ordenar un sector de la ciudad en el que pueda desplegarse un crecimiento genuino, a través de inversiones y la generación de empleo.

“Podemos tomar como ejemplo lo que hizo y representa una empresa como Induplast, una firma que se internacionalizó y que es 100% oriunda de Villa Carlos Paz”, expresó.

Para Iosa, “uno de los grandes desafíos de Villa Carlos Paz es construir las condiciones para que las pymes puedan crecer y contratar trabajadores. Para eso, tenemos que escuchar a nuestros empresarios, conocer sus problemas y construir políticas públicas junto a ellos, desde lo administrativo hasta lo impositivo. Ellos conocen la realidad productiva desde adentro y tienen mucho para aportar a la ciudad que viene”, señaló.

El referente de Otra Cosa agradeció especialmente a Mauro Piccini y a los empresarios que, según expresó, “siguen apostando por Villa Carlos Paz, aun en contextos difíciles”.

“Tenemos que refundar Villa Carlos Paz y creemos que es necesaria Otra Cosa. Creemos, incluso, que desde Villa Carlos Paz tenemos la capacidad de crear un modelo que sea digno de imitar en todo el país”, afirmó.

Acompañaron a Iosa en la reunión parte de su equipo, conformado por el actual concejal Fernando Revello; la licenciada en Ciencias Políticas Soledad Lassaga; el arquitecto Antonio Coppini; el doctor Rodrigo Panadero; y la referente barrial Romina Ríos.