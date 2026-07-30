Emilio Iosa: “Córdoba va a apoyar siempre a los jóvenes innovadores argentinos”

El director de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia recibió a los responsables de Mantech Latam, una plataforma orientada a transformar la gestión del mantenimiento industrial mediante herramientas digitales, análisis de datos e inteligencia artificial.

El director de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Emilio Iosa, recibió a jóvenes emprendedores tecnológicos para conocer el desarrollo de Mantech Latam, una plataforma innovadora orientada a transformar la gestión del mantenimiento industrial mediante herramientas digitales, análisis de datos e inteligencia artificial.

Durante el encuentro, se analizaron las posibilidades de vincular este desarrollo con empresas y sectores productivos que puedan potenciar su implementación y crecimiento, fortaleciendo el ecosistema de innovación de Córdoba.

“Los jóvenes innovadores argentinos tendrán siempre la puerta abierta de Córdoba. El Estado debe ser un puente entre el talento y el sector productivo, generando oportunidades para que las buenas ideas se conviertan en empresas, empleo y desarrollo”, expresó Iosa.

Mantech Latam propone modernizar la gestión de activos industriales mediante un sistema que permite anticipar fallas, optimizar procesos y reducir costos, con una proyección de expansión hacia distintos sectores productivos de la Argentina y Latinoamérica.

Desde la Dirección de Vinculación Sectorial destacaron que uno de los principales objetivos es acompañar a emprendedores y startups tecnológicas para facilitar su conexión con empresas, instituciones e inversores, promoviendo que la innovación desarrollada por jóvenes cordobeses encuentre oportunidades reales de crecimiento e impacto en la economía.

“El Gobierno de Córdoba está enfocado en algo simple: que la juventud que viene a estudiar a las universidades provinciales o nacionales pueda crecer, expandir sus capacidades y relacionarse con el sector productivo para potenciar el desarrollo argentino. Pronto lanzamos el nuevo ciclo de Iteams entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la UNC, la Agencia Innovar y Emprender y Global Shapers. Esa es otra gran posibilidad para investigadores y emprendedores”, agregó.

Gonzalo Herrera es un joven profesional especializado en diseño UX/UI y desarrollo frontend, con experiencia en la creación de productos digitales y soluciones tecnológicas centradas en las necesidades de los usuarios.

Constanza Costa Gobbato es licenciada en Administración, con orientación en Comercialización. Tiene experiencia en desarrollo de productos, análisis de negocios, mejora de procesos y gestión transversal de proyectos.