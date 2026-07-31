Ribetti presentó su balance legislativo y planteó que 2027 debe marcar un cambio de modelo en Villa Carlos Paz

El concejal de Juntos por Carlos Paz informó la presentación de 224 iniciativas desde 2019, de las cuales 101 corresponden al actual período. El documento combina una rendición de cuentas, fuertes críticas a la gestión de Esteban Avilés y una definición política sobre el futuro de la ciudad.

A pocos días de cumplir tres años de su segundo período en el Concejo de Representantes, Daniel Ribetti difundió un amplio balance de su actividad legislativa y sostuvo que Villa Carlos Paz necesita avanzar hacia un modelo de gestión diferente a partir de 2027.

El documento presentado por el edil de Juntos por Carlos Paz combina el repaso de los proyectos impulsados desde su primera asunción, en 2019, con una crítica política al Gobierno municipal y una serie de lineamientos para la próxima etapa.

De acuerdo con el informe, Ribetti presentó 224 iniciativas legislativas durante sus dos períodos: 123 entre 2019 y 2023, desde el bloque Carlos Paz Despierta, y otras 101 desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

“Controlar es una obligación funcional de un concejal, pero también comprendí que eso ya no alcanza. No alcanza con denunciar, pedir informes o votar en contra cuando las decisiones perjudican a los vecinos”, expresó.

Dos etapas de trabajo legislativo

Ribetti dividió su tarea parlamentaria en dos períodos.

El primero, al que denominó “etapa de cimiento”, estuvo comprendido entre 2019 y 2023 y tuvo como principales ejes la sostenibilidad ambiental y el control del gasto público.

Durante esos cuatro años informó la presentación de 50 proyectos de ordenanza, 10 pedidos de informe, tres interpelaciones, 21 declaraciones, siete comunicaciones y otras 32 iniciativas, entre pedidos de cumplimiento, repudios y actuaciones de diferente naturaleza.

El segundo período, iniciado en 2023, fue definido como una etapa de “aceleración y propuesta”.

En estos casi tres años presentó 33 proyectos de ordenanza, 21 pedidos de informe, siete interpelaciones, nueve declaraciones, dos comunicaciones y 29 iniciativas complementarias.

El concejal señaló que el crecimiento de los pedidos de informes y las interpelaciones respondió a la necesidad de reforzar el control sobre la administración municipal, los servicios públicos y las concesiones.

Economía, servicios, ambiente e instituciones

El balance ordena la producción legislativa reciente alrededor de cuatro áreas principales.

En materia económica, Ribetti destacó proyectos destinados a limitar el aumento de las tasas municipales, vincularlas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor y suspender contribuciones cuando las obras que las originaron no fueran ejecutadas dentro de plazos razonables.

También mencionó iniciativas para controlar el gasto municipal, limitar el crecimiento de la planta de personal y establecer restricciones sobre las remuneraciones de la planta política.

En servicios públicos, resaltó los pedidos de informes y controles sobre la recolección de residuos, el transporte urbano, la calidad del agua, la presencia de cianobacterias en el lago San Roque y el funcionamiento del Centro Ambiental.

El concejal incluyó además propuestas para crear protocolos de contingencia frente a crisis hídricas e incendios, con el objetivo de reemplazar —según su definición— las respuestas improvisadas por una planificación anticipada.

En el plano ambiental, recordó su oposición a emprendimientos inmobiliarios en sectores que considera incompatibles con las normas de protección provincial y sus planteos por los riesgos vinculados con los pasivos ambientales de la antigua explotación de uranio de Los Gigantes.

El cuarto eje comprende iniciativas institucionales y sociales, entre ellas una ordenanza basada en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para prevenir la violencia laboral en el ámbito municipal.

También mencionó pedidos relacionados con la atención pediátrica y la infraestructura del Hospital Municipal Gumersindo Sayago, junto con el acompañamiento de propuestas surgidas a través de la Banca del Ciudadano.

Una crítica al funcionamiento del Gobierno municipal

El balance legislativo está atravesado por una fuerte evaluación política de los últimos años de Carlos Paz Unido.

Ribetti ubicó como punto de inflexión su experiencia durante la pandemia, cuando participó de acciones solidarias y posteriormente fue denunciado penalmente por el Municipio.

Aquel episodio, sostuvo, no habría sido un hecho aislado, sino parte de una lógica dirigida a disciplinar a quienes cuestionan las decisiones del oficialismo.

El edil afirmó que el Concejo perdió relevancia institucional, cuestionó el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y acusó al Gobierno municipal de concentrar concesiones y oportunidades económicas en un reducido grupo de empresas.

También responsabilizó a la gestión por los problemas de infraestructura, el bajo nivel de conexiones domiciliarias a las cloacas y la crisis que atraviesan la construcción y el mercado inmobiliario.

En particular, volvió a cuestionar la implementación de la Ordenanza 7001 que suspendió la construcción de nuevos edificios, al considerar que fue aplicada sin diálogo suficiente con empresarios y profesionales y que terminó desalentando inversiones.

Ribetti aclaró, sin embargo, que su evaluación no parte de considerar que todo lo realizado por el oficialismo haya sido negativo.

“Reconozco que no todo lo han hecho mal y que no todas las personas de Carlos Paz Unido son mala gente. Hay muy buenas personas a las que no dejan tomar decisiones”, expresó.

De la fiscalización a una propuesta de gobierno

El concejal sostuvo que la tarea opositora no puede limitarse al control y que debe avanzar en la elaboración de un programa alternativo.

Entre sus lineamientos propuso un Estado municipal más eficiente, menos costoso y capaz de impulsar la economía local mediante infraestructura, simplificación de trámites y seguridad jurídica.

“El Estado no puede seguir siendo un obstáculo para quien quiere invertir, producir y generar empleo. Tiene que convertirse en el gran dinamizador de la actividad económica”, señaló.

En esa dirección ubicó sus proyectos de alivio tributario, control del gasto, limitación de la planta de personal y reducción de los privilegios de los funcionarios políticos.

Para Ribetti, la discusión de los próximos años deberá concentrarse en recuperar el liderazgo turístico y económico de Villa Carlos Paz, una posición que considera debilitada después de 16 años de continuidad del mismo espacio gobernante.

La elección de 2027

El balance terminó con una definición explícita sobre el próximo escenario electoral.

Ribetti sostuvo que los comicios municipales de 2027 enfrentarán a quienes pretendan continuar con el actual modelo y a los sectores que buscan una transformación profunda.

También advirtió sobre la posible aparición de listas destinadas a fragmentar el voto opositor, en una referencia al proceso de conformación de alianzas y candidaturas que comenzará a acelerarse durante el próximo año.

“Esta convicción no nace del enojo con quienes gobiernan. Después de años de denuncias, intentos de juicio político, amenazas y campañas de desprestigio, lograron convencerme de que este cambio es urgentemente necesario”, afirmó.

El concejal cerró el documento reivindicando el diálogo con vecinos y sectores que no necesariamente comparten su mirada.

“La puerta de mi oficina está abierta para todo el mundo. El diálogo es el gran punto de partida, la meta es mejorar la ciudad y el método es escucharnos aunque no pensemos exactamente lo mismo”, concluyó.