El Concejo ratificó a Roldán como presidenta y Avilés abre este sábado un año legislativo con tono electoral

La concejala de Carlos Paz Unido continuará como presidenta durante el ciclo legislativo 2026-2027, después de reunir diez votos, incluidos los de tres representantes opositores. La atención se traslada ahora al discurso que brindará este sábado el intendente Esteban Avilés, al comenzar el último año de su mandato.

Alejandra Roldán fue ratificada este viernes como presidenta del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz y conducirá el cuerpo legislativo por cuarto período consecutivo.

La concejala de Carlos Paz Unido ocupa el cargo desde el inicio del actual mandato: presidió el Concejo durante los ciclos 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, y ahora continuará al frente hasta el 30 de junio de 2027.

La elección se realizó durante la sesión preparatoria convocada en cumplimiento del artículo 118 de la Carta Orgánica Municipal, que establece la renovación anual de las autoridades antes del comienzo de las sesiones ordinarias.

Roldán obtuvo diez votos. Además del acompañamiento del bloque oficialista, fue respaldada por los concejales de Juntos por Carlos Paz Pía Felpeto, Fernando Revello y Daniel Ribetti. El representante de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, se votó a sí mismo.

La concejala Noelia García Roñoni no participó de la sesión.

Merlino seguirá como vicepresidenta primera

La oficialista Raquel Merlino también fue reelecta como vicepresidenta primera con diez votos.

Al igual que en la elección de la presidencia, recibió el apoyo de Carlos Paz Unido, Felpeto, Revello y Ribetti, mientras que Quaranta volvió a proponer su propio nombre.

La vicepresidencia segunda quedó en manos de Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz), quien fue elegido por unanimidad de los presentes. En tanto, Carlos Quaranta fue designado, también por unanimidad, como vicepresidente tercero.

La incorporación de Revello en la segunda vicepresidencia constituye el único cambio con respecto al esquema de autoridades del período anterior, cuando ese lugar era ocupado por García Roñoni.

De esta manera, la conducción del Concejo para el nuevo ciclo quedó conformada por:

Presidenta: Alejandra Roldán.

Alejandra Roldán. Vicepresidenta primera: Raquel Merlino.

Raquel Merlino. Vicepresidente segundo: Fernando Revello.

Fernando Revello. Vicepresidente tercero: Carlos Quaranta.

Avilés abrirá este sábado las sesiones ordinarias

Con las autoridades ya definidas, la expectativa se concentra ahora en la sesión especial que se realizará este sábado 1 de agosto, a las 10.30, en el Auditorio Municipal.

En esa oportunidad, el intendente Esteban Avilés dejará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026-2027 y pronunciará su discurso anual ante los concejales.

La Carta Orgánica establece que el mandatario debe informar sobre la ejecución del presupuesto anterior, el estado de las cuentas públicas y los planes de gobierno previstos para el ejercicio en curso.

Sin embargo, el mensaje tendrá esta vez una dimensión política particular: marcará el ingreso al último año del actual mandato municipal y el comienzo de una etapa cada vez más atravesada por las elecciones previstas para junio de 2027.

En ese contexto, cada anuncio, promesa de obra o definición sobre el rumbo de la gestión tendrá una inevitable lectura electoral.

Avilés suele utilizar esta instancia para repasar lo que considera los principales logros de su administración, presentar proyectos y confrontar con sectores opositores o actores a los que identifica como responsables de los problemas de la ciudad.

El interrogante estará puesto en si el discurso ofrecerá una hoja de ruta concreta para el último tramo del mandato o si volverá a concentrarse en un balance favorable de la gestión y en la construcción de adversarios políticos.

También habrá atención sobre cualquier señal relacionada con el futuro del propio intendente. Aunque el escenario más probable continúa siendo una nueva candidatura municipal, una eventual proyección provincial podría abrir la discusión sucesoria dentro de Carlos Paz Unido.

Una extraordinaria con dos votaciones diferentes

Antes de la sesión preparatoria, el Concejo llevó adelante una sesión extraordinaria en la que quedaron sancionadas dos ordenanzas con niveles de respaldo muy diferentes.

Solo con los votos del oficialismo fue aprobado un proyecto impulsado por Avilés para trasladar a las facturas de agua de los usuarios de Villa Carlos Paz el canon que la Provincia cobra por la extracción de agua cruda.

La decisión incorpora ese costo provincial a la estructura tarifaria que pagan los vecinos por el servicio y abrió una nueva discusión sobre el valor final de las boletas.

En cambio, fue aprobada por unanimidad una ordenanza que establece un alivio fiscal transitorio para los comercios afectados por las obras de pavimentación que se ejecutan en sectores de las calles Almafuerte, Carlos Pellegrini, José Hernández, José H. Porto y Roma.

La medida suspende tasas y contribuciones durante el período de intervención, con el objetivo de reducir el impacto que los cortes, las dificultades de acceso y la disminución de la circulación pueden ocasionar sobre la actividad comercial.

Con esas decisiones y la renovación de autoridades quedó cerrada la actividad previa al nuevo ciclo. Desde este sábado, el Concejo comenzará a transitar un período legislativo que coincidirá con el tramo final del mandato de Avilés y con la aceleración de las disputas políticas rumbo a 2027.