Dos personas aprehendidas por ingresar a un departamento en Villa Carlos Paz

Un vecino alertó sobre ruidos sospechosos en una vivienda de barrio Costa Azul. La Policía encontró en el interior a un hombre y una mujer.

Un hombre de 32 años y una mujer de 30 fueron aprehendidos durante la mañana de este viernes luego de ser encontrados dentro de un departamento ubicado sobre calle Bach, en barrio Costa Azul, de Villa Carlos Paz.

El procedimiento se inició a partir del llamado de un vecino, quien alertó sobre ruidos sospechosos en una vivienda lindante y advirtió sobre la posible presencia de personas en su interior.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una ventana se encontraba abierta y que la persiana presentaba signos de haber sido forzada.

Durante la inspección del departamento, el personal policial encontró al hombre y a la mujer dentro de la propiedad.

Ambos fueron aprehendidos, trasladados a la Alcaidía local y quedaron a disposición de la Justicia.