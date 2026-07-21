Del Día Mundial del Perro al homenaje a Chonino: por qué existen dos fechas

El 21 de julio es una efeméride extendida en distintos países, aunque no forma parte del calendario oficial de las Naciones Unidas. En el país, el homenaje nacional tiene lugar cada 2 de junio por la historia de Chonino.

Cada 21 de julio se recuerda en distintos países el Día Mundial del Perro, una jornada utilizada para reconocer la compañía de estos animales y promover la adopción, el cuidado responsable y la lucha contra el abandono.

A diferencia de otras efemérides internacionales, la fecha no cuenta con una proclamación oficial de las Naciones Unidas ni tiene un origen único plenamente documentado. Su difusión comenzó a crecer durante la década del 2000 a través de organizaciones protectoras, medios y campañas vinculadas con el bienestar animal.

En la Argentina, sin embargo, el Día Nacional del Perro se celebra el 2 de junio y tiene una historia propia. La fecha fue establecida en 1996 en homenaje a Chonino, un ovejero alemán de la Policía Federal que murió en cumplimiento del deber el 2 de junio de 1983.

Durante un operativo, Chonino protegió a su guía y, pese a resultar gravemente herido, conservó entre sus dientes parte de la documentación que permitió identificar posteriormente a los responsables del ataque. Su historia se convirtió en un símbolo de lealtad y servicio.

Además de acompañar a millones de familias, los perros cumplen tareas de búsqueda, rescate, asistencia a personas con discapacidad, terapia, seguridad y detección de sustancias. La efeméride también busca poner el foco en la tenencia responsable, la vacunación, la castración y la adopción de animales sin hogar.

De esta manera, los perros tienen al menos dos jornadas de reconocimiento en el calendario argentino: la celebración internacional difundida cada 21 de julio y el homenaje nacional a Chonino del 2 de junio.