Edición de febrero de La Jornada: ¡ya disponible en formato PDF!

Para quienes siguen el pulso de la ciudad y la región desde el papel, compartimos la edición de febrero de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa. Un número atravesado por la crisis hídrica y el conflicto regional por el agua, el balance de la temporada turística 2026 y los debates sobre modelo de ciudad, política social y saneamiento del lago San Roque.

En este número:

☀️ Verano corto y concentrado en Villa Carlos Paz

Informes de ASHOGA y datos oficiales que muestran un enero y un Carnaval con alta ocupación, pero cada vez más concentrados en fines de semana y feriados XXL. Estadías más breves, gasto medido, presión impositiva en alza y la evaluación del municipio sobre el desempeño turístico de la temporada 2026.

💧 Agua, cloacas y residuos en tensión regional

Análisis del conflicto entre Villa Carlos Paz y las comunas del sur de Punilla tras el colapso de la planta de Cuesta Blanca: intimaciones por deudas, reclamos de reglas claras, pedido de mesa de diálogo con la Provincia y disputa por quién define y controla los servicios esenciales de la cuenca.

🏛️ Avilés y la política que viene: guiños libertarios rumbo a 2027

Lectura política de los gestos del intendente: estética libertaria en actos y redes, señales hacia el electorado “del león” y reconfiguración del tablero local de cara a las elecciones municipales, con foco en alianzas, tensiones internas y reposicionamientos en Punilla y la provincia.

🛌 Refugio Cura Brochero: datos sensibles a cambio de subsidio

La ordenanza que obliga al refugio nocturno a entregar listados nominales con datos personales y motivos de alojamiento para mantener el aporte municipal. Advertencias sobre confidencialidad, estigmatización y doble vara en materia de transparencia, frente al argumento oficialista de “orden y control” del gasto social.

🧪 Ciencia cordobesa frente a la contaminación del San Roque

Proyectos de la UNC financiados por la Secretaría de Ambiente: plataformas con nanocatalizadores guiadas por imágenes satelitales para mitigar blooms de algas y un programa de economía circular que busca transformar la biomasa del lago en biogás y otros bioinsumos, como parte de una estrategia de largo plazo para el saneamiento del embalse.

🌄 Punilla en movimiento: fiestas, obras y vida comunitaria

Cobertura de los carnavales de Villa Icho Cruz, la 2ª Fiesta de la Virgen de Lourdes en Tala Huasi y las apuestas culturales y religiosas de las comunas, junto con nuevas obras de infraestructura como el aula polivalente en Mayu Sumaj y la conexión del nuevo tramo del acueducto sobre avenida Cárcano en Villa Carlos Paz.

🧩 En Pocas Líneas

Cinco recuadros para leer de un vistazo la agenda política y urbana: la encuesta que toma el pulso de problemas locales e imágenes de dirigentes, el ranking departamental de CB Opinión Pública, las cadenas en Costanera y el nuevo Código de Convivencia, los Premios Carlos 2026 y las claves del nuevo acueducto.

📸 Memoria e imágenes

Una nueva PhoTortul dedicada al Puente Negro y su entorno en Villa del Lago, y postales históricas en “Fue noticia y es historia”, para pensar el presente hídrico y urbano a partir del archivo fotográfico de la ciudad.

📎 Descargá el PDF completo: