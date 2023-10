Debate presidencial: Bregman acusó a Massa y Bullrich por la deuda y trató a Milei de “gatito mimoso del poder económico”

Fuente: Télam

La candidata a presidenta del Frente de Izquierda (FITU), Myriam Bregman, definió al postulante libertario Javier Milei como “un gatito mimoso del poder económico”; acusó a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y de Unión por la Patria (UxP) por la “deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y propuso “nacionalizar el comercio exterior”.

Durante el primer debate presidencial la abogada destacó que “la crisis en el país es causada por el FMI” y luego apuntó contra el candidato del oficialismo y ministro de Economía, Sergio Massa: “Él garantizó la aprobación del (acuerdo con el) Fondo en el Congreso. Permitió la devaluación del FMI y la llevó a una inflación del 12%. El presupuesto que envió ya lo envió al Fondo. Afirmó que vamos a ser más pobres. No hay soberanía con el FMI. Esos datos matan el relato”.

En el debate presidencial realizado esta noche en Santiago del Estero, Bregman criticó a Milei por su reunión con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien le organizó al dirigente libertario un evento la semana pasada en el predio de Parque Norte.

“Milei llega acá hablando de la casta. No es casta pero se reúne con Barrionuevo. No es casta, pero le arma las listas Massa. No es casta, pero tiene una candidata a vicepresidenta que es de la casta militar. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”, ironizó Bregman.

Después apuntó al FMI y lo acusó de ser responsable de la crisis económica:

“En el ’89 sufrimos una hiperinflación por hacerle caso al FMI. En el 2001, también por hacerle caso al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil fue por elegir esta política. Advertimos que si seguimos estas reglas se va a perjudicar al pueblo trabajador”, dijo.

Sobre la propuesta económica de Milei remarcó que “estas ideas se presentan como novedosas pero las aplicó (el exministro de Economía menemista Domingo) Cavallo en los ’90”.

La dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) propuso “nacionalizar el comercio exterior” y “terminar con la puerta giratoria del dólar”.

Luego habló de la educación y afirmó “si no fuera por la lucha de los docentes la situación sería peor”.

En otro tramo del debate, embistió a la propuesta de voucher educativo del libertario y remarcó: “Milei habla de las escuelas voucher, vayan a Chile y vean el resultado. Aumentó la desigualdad. La educación no puede ser un negocio”.

En el bloque de derechos humanos, la abogada le emprendió contra Bullrich por las muertes de los jóvenes Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, quienes defendían la causa mapuche.

“Patricia Bullrich hablando de derechos humanos… ¿y Santiago Maldonado? ¿Y Rafael Nahuel asesinado por la espalda? Sí, con un femicidio por día, con comerciantes que sufren cortes de luz que quieren que no protesten…todas sus políticas quieren represión”.

Bregman también cruzó a Milei por sus declaraciones sobre la dictadura y la cantidad de desaparecidos, y remarcó que el economista “ensucia la palabra libertad”. La representante de la izquierda sostuvo que Milei “defiende a un sistema capitalista que mata de hambre a los pibes”.

Reivindicó el derecho a la protesta y resaltó: “Nadie sale a protestar porque falta un peluquero, sino porque no mandan comida a los comedores, porque cierran fábricas o cortan los beneficios para los discapacitados”.

En su cierre, la integrante del FIT señaló a las coaliciones mayoritarias como “el problema que tiene el país, porque cada cuatro años se cambian el nombre y cambian excusas”.

“Los candidatos son todos cómplices del poder económico. A nosotros nos ven en cada lucha. Nosotros peleamos por un mundo sin opresión. Demostremos que muchos no queremos pagar al FMI con el hambre”, dijo, y remarcó que los desaparecidos durante la última dictadura militar fueron “30 mil y fue genocidio”.