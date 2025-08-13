Cuesta Blanca avanza en la preservación de la reserva natural

La presidenta comunal Ana Gaitán recibió al subsecretario de Áreas Naturales Protegidas y al guardaparque provincial. Además, se instalaron siete puntos de reciclado y se realizó un operativo en la Playa de los Hippies.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió este miércoles la visita del subsecretario de Áreas Naturales Protegidas, Carlos Martín Guzmán, y del guardaparque provincial Nicolás Sardo. En el encuentro se abordó la protección del Área de Reserva Natural Intangible de la localidad, evaluando medidas para su conservación y control.

Siete puntos de reciclado de residuos

La comuna informó que se instalaron siete nuevos puntos de reciclado clasificados en plásticos, cartón, vidrio y húmedos orgánicos, que serán recolectados los días miércoles. Los contenedores están ubicados en distintos sectores de la localidad, entre ellos las plazas San Francisco e Independencia y el camping comunal.

Se solicitó a residentes y visitantes colaborar y respetar la separación de residuos, recordando que cada vecino debe contar con un cesto en su domicilio para contribuir a mantener la limpieza y el orden en el espacio público.

Operativo en la Playa de los Hippies

En la misma jornada, Gaitán coordinó un operativo conjunto entre la Policía, la comuna y guardaparques en el sector de la Playa de los Hippies. Se realizó la recolección de un importante volumen de residuos y se recordó a los visitantes que está prohibido acampar y encender fuego debido al alto riesgo de incendio forestal.

La comuna advirtió que este tipo de acciones se llevará adelante de manera periódica, con apoyo de la fuerza pública, para desalojar y sancionar a quienes incumplan las normativas.