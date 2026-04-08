Cuatro sismos en menos de un día hicieron temblar el sur de Punilla y tuvieron un mismo epicentro cerca de Cuesta Blanca

Según datos del Inpres y un análisis de coordenadas realizado por autoridades comunales, entre el martes por la tarde y este miércoles por la mañana se registraron cuatro sismos de baja intensidad con ubicación muy similar en un sector próximo a Cuesta Blanca, cerca de la ruta 14 camino a Altas Cumbres. Los movimientos se sintieron con mayor intensidad en las comunas del sur de Punilla.

Una seguidilla de cuatro sismos de baja intensidad registrados entre el martes y este miércoles volvió a poner el foco sobre la actividad sísmica en el sur de Punilla, con un dato que llamó la atención: todos tuvieron prácticamente la misma profundidad y una localización muy similar, en un sector próximo a Cuesta Blanca.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el primero de los movimientos se produjo el martes a las 19:45; el segundo, ese mismo día, a las 23:42; el tercero fue registrado este miércoles a las 5:10; y el cuarto, a las 10:44.

Según la información precisada por el Inpres, los cuatro eventos tuvieron una magnitud en torno a 2,5 y se originaron a una profundidad de entre 20 y 24 kilómetros.

Además, tras un estudio realizado por el director General de la comuna, Américo Nicoletti, y la arquitecta Cynthia Guzmán, se determinó mediante el cruce de coordenadas que los cuatro sismos se ubicaron en el mismo sector, muy cerca de la traza de la ruta 14, en dirección al camino de las Altas Cumbres, a la salida de Cuesta Blanca.

Los movimientos se sintieron con mayor intensidad en las comunas del sur de Punilla, una zona donde este tipo de fenómenos suele percibirse con cierta frecuencia. Sin embargo, lo llamativo de este caso fue la sucesión en un lapso tan corto y con epicentros prácticamente coincidentes.

Si bien los sismos son habituales en esta región serrana, no es común que se produzcan de manera tan seguida y con una localización tan similar, lo que volvió a despertar atención entre vecinos y autoridades locales.