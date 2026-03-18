Carlos Paz Despierta realizó una asamblea, reafirmó su perfil municipal y volvió a cuestionar a la gestión: “Es momento de un cambio de rumbo urgente”

El espacio político informó que concretó una nueva asamblea partidaria convocada por sus autoridades, donde ratificó la vigencia de su sello, profundizó el debate sobre su identidad política y volvió a marcar diferencias con la administración municipal. También anunció trabajo territorial y un cronograma abierto a la participación ciudadana.

Carlos Paz Despierta realizó una nueva asamblea partidaria convocada por sus autoridades, en un encuentro en el que volvió a poner el foco en su identidad política, en la vigencia de su sello y en la necesidad de reforzar su perfil local de cara al trabajo territorial en Villa Carlos Paz.

Según expresaron desde el espacio, la reunión estuvo marcada por “el compromiso” y por una reafirmación de su pertenencia estrictamente municipal. En ese marco, las autoridades remarcaron: “No nos distraemos: nuestro objetivo es y será establecer propuestas que respeten el espíritu de nuestra fuerza y respondan a las necesidades reales de cada vecino”.

Esa definición fue presentada como parte central de la identidad del partido, que volvió a subrayar que su prioridad política está puesta exclusivamente en la realidad local de Villa Carlos Paz.

Desarrollo sostenible como eje

Durante la asamblea, el espacio también ratificó que el trabajo legislativo de su concejal, Daniel Ribetti, continúa guiado por la idea de desarrollo sostenible, una noción que, según señalaron, forma parte de la filosofía política que los define.

En el comunicado, el partido planteó: “Proponemos un crecimiento económico que proteja nuestro ambiente y el paisaje —nuestra marca distintiva como destino turístico— buscando siempre el desarrollo integral de la comunidad”.

Con esa formulación, Carlos Paz Despierta buscó volver a asociar su agenda política con una visión de crecimiento que combine actividad económica, preservación ambiental y defensa del perfil turístico de la ciudad.

Críticas a los servicios públicos y al Master Plan

La asamblea también incluyó una evaluación crítica sobre la situación actual de la ciudad como consecuencia de la gestión liderada por el intendente Esteban Avilés. Según informó el partido, hubo una puesta en común sobre “la crítica situación de los servicios públicos y el gasto ineficiente del Estado”, dos aspectos que el espacio considera como parte de los principales problemas que hoy condicionan a Villa Carlos Paz.

“Hoy, la deficiencia de estos servicios es el principal freno para nuestro crecimiento”, afirmaron desde el partido.

En la misma línea, el espacio aseguró haber analizado “el fracaso del ‘Master Plan’ de la gestión actual” y sostuvo que ese proceso derivó en “la peor temporada turística de los últimos 30 años”. Esa caracterización se inscribe en la línea crítica que el sector viene sosteniendo en medio de la discusión pública sobre los datos del último verano y sobre el rumbo de la política turística local.

A partir de ese diagnóstico, desde Carlos Paz Despierta plantearon que “es momento de un cambio de rumbo urgente”.

Trabajo territorial y convocatoria a vecinos

Más allá del diagnóstico político, el partido señaló que la asamblea también sirvió para avanzar en definiciones organizativas concretas. Según comunicaron, allí quedaron establecidas “propuestas de trabajo en el territorio” y “un cronograma político abierto a la participación ciudadana”.

“No nos quedamos solo en el diagnóstico”, remarcaron desde el espacio, al presentar esas líneas de acción como parte de una nueva etapa de organización y despliegue local.

Asimismo, Carlos Paz Despierta convocó a los vecinos a sumarse a ese proceso. “Queremos escucharte y proyectar juntos el futuro de nuestra ciudad. Invitamos a cada vecino a ser parte del despertar de Carlos Paz”, expresaron.

Con esa convocatoria, el partido buscó reforzar una imagen de cercanía con la comunidad y de construcción política anclada en el territorio, a la vez que ratificó su perfil municipal y su distancia crítica respecto de la actual gestión.