Capilla del Monte homenajeó a las madres con una gran celebración en el Balneario Municipal

Más de 400 vecinas participaron del encuentro organizado por el municipio, que incluyó shows en vivo, sorteos, actividades recreativas y un reconocimiento especial a las madres capillenses.

El Balneario Municipal fue el escenario elegido por la Municipalidad de Capilla del Monte el pasado sábado para celebrar y rendir homenaje a las madres de la localidad, en una jornada que combinó música, recreación y emoción en un ambiente de encuentro familiar.

El evento reunió a más de cuatrocientas personas y ofreció una variada programación con espectáculos musicales, clase de zumba, shows artísticos, sorteos, circuito de belleza y regalos, que fueron disfrutados por las asistentes a lo largo de toda la tarde.

Entre los artistas que se presentaron estuvieron Manu Rojas, Cachu, la profesora de zumba Carolina Molina y Diego Guzmán, quienes fueron recibidos con entusiasmo por el público, que acompañó cada actuación con aplausos, canto y baile.

El intendente Fabricio Díaz, junto a su equipo de gobierno, participó del encuentro y destacó la importancia de reconocer a las madres capillenses, valorando el rol que cumplen dentro de la comunidad.

Esta propuesta del municipio se consolida como un espacio de celebración y encuentro familiar, que cada año reafirma el espíritu participativo y comunitario de Capilla del Monte.