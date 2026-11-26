Las máximas pasarán de valores cercanos a los 23 grados a registros de hasta 27. El jueves tendrá condiciones mayormente estables, mientras que para el viernes algunos pronósticos mantienen posibilidades de chaparrones o tormentas aisladas.

El tiempo continuará con temperaturas agradables y una recuperación térmica entre este jueves y viernes en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Después de varios días de inestabilidad, los pronósticos anticipan condiciones más favorables, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la segunda jornada.

Este jueves 26 de noviembre comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 20 grados. Durante el resto de la mañana persistirá la nubosidad, mientras que hacia la tarde podrían aparecer algunos períodos de sol.

La temperatura máxima se ubicaría entre 21 y 25 grados, según los distintos servicios meteorológicos, con bajas probabilidades de precipitaciones durante buena parte del día.

El viento soplará principalmente del noreste, con intensidad leve a moderada y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Hacia la noche se mantendrían las condiciones estables, con nubosidad variable y temperaturas que descenderán gradualmente hasta valores cercanos a los 15 o 16 grados.

Viernes más cálido, con posibles chaparrones

Para el viernes 27, los pronósticos anticipan un ascenso de las temperaturas, con una mínima cercana a los 13 o 15 grados y una máxima que podría ubicarse entre 25 y 27 grados.

La jornada comenzará con abundante nubosidad, aunque durante la mañana podrían registrarse algunos mejoramientos temporarios y períodos de sol.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde aumentará la temperatura y podrían desarrollarse chaparrones o tormentas aisladas en algunos sectores de la región.

Las previsiones muestran diferencias respecto de las precipitaciones: mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene probabilidades bajas, otros modelos contemplan una mayor posibilidad de lluvias durante la tarde.

El viento soplará principalmente del sector norte, con intensidad moderada y algunas ráfagas cercanas a los 30 o 35 km/h.

Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad y condiciones más estables.

La tendencia de ambas jornadas anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas que podría continuar durante el fin de semana, con tardes cada vez más cálidas en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.