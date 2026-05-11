El “Pirata”, que viene de eliminar a Talleres en el clásico cordobés, será el encargado de abrir los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. La Liga Profesional programó los cuatro cruces entre este martes 12 y miércoles 13 de mayo, con Belgrano-Unión como foco principal para Córdoba.

Los cuartos de final del Torneo Apertura ya tienen programación confirmada. La AFA oficializó este lunes los días y horarios de los cuatro partidos de la nueva instancia, que se jugará entre este martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Para Córdoba, la atención estará puesta especialmente en Belgrano, que viene de dar uno de los golpes de los octavos al eliminar 1-0 a Talleres en el clásico y ahora quedó como el único equipo cordobés en carrera por el título. El conjunto de Alberdi abrirá la serie de cuartos este martes desde las 19.00, cuando reciba a Unión.

El resto de la agenda continuará ese mismo martes a las 21.30 con Argentinos Juniors-Huracán. La programación seguirá el miércoles 13 de mayo con Rosario Central-Racing a las 19.00 y River-Gimnasia a las 21.30.

De acuerdo con el reglamento del torneo, los cuartos de final se juegan a partido único en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas. Por eso, Belgrano será local ante Unión, ya que terminó 5° en la Zona B, mientras que el equipo santafesino había clasificado como 8° de la Zona A. En caso de empate tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, definición por penales.

El cronograma completo de los cuartos quedó así: martes 12, 19.00 Belgrano-Unión y 21.30 Argentinos-Huracán; miércoles 13, 19.00 Rosario Central-Racing y 21.30 River-Gimnasia. Con ese cuadro ya confirmado, el equipo de Alberdi sabe que abrirá una instancia decisiva en la que buscará meterse entre los cuatro mejores del campeonato.