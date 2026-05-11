El “Pirata”, que viene de eliminar a Talleres en el clásico cordobés, será el encargado de abrir los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. La Liga Profesional programó los cuatro cruces entre este martes 12 y miércoles 13 de mayo, con Belgrano-Unión como foco principal para Córdoba.

Los cuartos de final del Torneo Apertura ya tienen programación confirmada. La AFA oficializó este lunes los días y horarios de los cuatro partidos de la nueva instancia, que se jugará entre este martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Para Córdoba, la atención estará puesta especialmente en Belgrano, que viene de dar uno de los golpes de los octavos al eliminar 1-0 a Talleres en el clásico y ahora quedó como el único equipo cordobés en carrera por el título. El conjunto de Alberdi abrirá la serie de cuartos este martes desde las 19.00, cuando reciba a Unión.

El resto de la agenda continuará ese mismo martes a las 21.30 con Argentinos Juniors-Huracán. La programación seguirá el miércoles 13 de mayo con Rosario Central-Racing a las 19.00 y River-Gimnasia a las 21.30.

De acuerdo con el reglamento del torneo, los cuartos de final se juegan a partido único en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas. Por eso, Belgrano será local ante Unión, ya que terminó en la Zona B, mientras que el equipo santafesino había clasificado como de la Zona A. En caso de empate tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, definición por penales.

El cronograma completo de los cuartos quedó así: martes 12, 19.00 Belgrano-Unión y 21.30 Argentinos-Huracán; miércoles 13, 19.00 Rosario Central-Racing y 21.30 River-Gimnasia. Con ese cuadro ya confirmado, el equipo de Alberdi sabe que abrirá una instancia decisiva en la que buscará meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

lajornada
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