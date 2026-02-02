Vocación y disciplina: nueva convocatoria para sumar bomberos voluntarios en Villa Carlos Paz

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz lanzó la inscripción para la Carrera de Bombero Nivel I, un trayecto de un año de duración dirigido a personas dispuestas a asumir una vocación de servicio, disciplina y compromiso con la comunidad.

La institución inició una nueva convocatoria para quienes quieran incorporarse al cuerpo activo de bomberos voluntarios de la ciudad. El proceso de ingreso incluye varias etapas, que se desarrollarán entre febrero de 2026 y junio de 2027, e incluye inscripción, instancias informativas, exámenes, entrevistas y la posterior formación teórica y práctica.

Desde el cuartel definieron el perfil buscado como una vocación que va más allá de un simple curso de capacitación, orientada a personas dedicadas, comprometidas y dispuestas a “poner el cuerpo” al servicio de los demás.

Cómo es el proceso de ingreso

La primera etapa es la inscripción, que se encuentra abierta hasta el 15 de febrero inclusive. Las personas interesadas deben completar un formulario online, disponible a través de las redes sociales oficiales del cuartel, o escaneando el QR.

Luego, el 21 de febrero a las 18 se realizará una reunión informativa, en la que se explicará en detalle cómo es el cursado, cuáles son las tareas de un bombero voluntario y qué implica formar parte del cuerpo.

La tercera instancia será el examen de ingreso, previsto para el sábado 28 de febrero, para el cual los postulantes recibirán previamente por correo electrónico un Manual de Ingreso con los contenidos necesarios para la evaluación.

Superada esa etapa, cada aspirante tendrá una entrevista personal con la Jefatura de la institución, instancia en la que se profundiza en la motivación, el perfil y la disponibilidad para el servicio. Más adelante deberán presentar la ficha médica con la aptitud física correspondiente, utilizando el formulario provisto por el cuartel.

Formación y recibimiento

El 21 de marzo está previsto el inicio formal de la Carrera de Bombero Nivel I, con una duración de un año. Durante ese período, los aspirantes reciben formación en protección y rescate, intervención en accidentes, primeros auxilios, prevención de incendios, manejo de equipos especializados y trabajo en equipo, entre otros contenidos propios de la tarea bomberil.

Si el recorrido se completa de manera satisfactoria, el 2 de junio de 2027 está previsto el acto de recibimiento, fecha en la que los nuevos integrantes se convertirán oficialmente en bomberos voluntarios.

Desde la institución resumen el espíritu de la convocatoria en una frase: “No es para todos. Es vocación, disciplina, sacrificio y amor por el prójimo”. Quienes se sientan interpelados por ese llamado podrán iniciar el proceso de manera ordenada, siguiendo cada una de las etapas fijadas por el cuartel.