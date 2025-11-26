Villa Parque Síquiman: un joven murió luego de un control policial y la familia pide respuestas

La Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Villa Carlos Paz investiga el fallecimiento de Samuel Tobares, de 34 años, ocurrido el domingo por la noche en una parada de colectivos sobre la Ruta 38, en Villa Parque Síquiman. Familiares y vecinos señalan que minutos antes hubo un control policial.

La muerte de Samuel Tobares, un joven de 34 años, conmociona a Villa Parque Síquiman y ya es objeto de una investigación judicial. El hecho se registró el domingo por la noche en una parada de colectivos ubicada a la vera de la Ruta 38, donde el hombre se descompensó y falleció poco después de bajar del ómnibus con el que regresaba de trabajar, de acuerdo a lo informado por Cba24n en base a testimonios de su entorno.

Según relataron familiares y vecinos a medios regionales, Tobares descendió del colectivo alrededor de las 21.30 y comenzó a cruzar la ruta para dirigirse a su vivienda. En ese momento, una patrulla policial habría frenado para identificarlo y realizar un control. A partir de allí, los allegados describen una situación de tensión y forcejeo que terminó con el joven sin vida en el lugar.

La causa quedó a cargo del fiscal de Instrucción de segundo turno de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, quien ordenó una autopsia en la Morgue Judicial y distintos peritajes para reconstruir con precisión qué ocurrió durante el procedimiento y cuál fue el accionar de los efectivos que participaron. Por ahora, el expediente se maneja con hermetismo y se aguarda el informe forense.

Mientras tanto, el hecho generó fuerte impacto en la comunidad. El jefe comunal de Villa Parque Síquiman, Mario Sariago, afirmó que la localidad está “en shock” y reclamó que la Justicia esclarezca el caso lo antes posible para llevar tranquilidad a los vecinos.

La familia de Tobares, en tanto, exige una explicación clara sobre lo sucedido desde el momento en que el joven bajó del colectivo hasta su muerte, y cuestiona directamente el procedimiento policial. Piden que se determine si hubo exceso en el uso de la fuerza y que se identifique la responsabilidad de cada agente que intervino en el control de esa noche.

Hasta que se conozcan los resultados de la autopsia y los peritajes, el caso se mantiene bajo estricta investigación y vuelve a poner en debate las condiciones en que se realizan los controles policiales en rutas y espacios públicos de la región.