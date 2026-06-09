Emilio Iosa fue jurado en UNC Innova y destacó “el valor de la universidad pública”

El actual director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Córdoba integró el jurado evaluador de la 12ª edición del certamen de la Universidad Nacional de Córdoba, que distingue proyectos científicos, tecnológicos e innovadores con impacto social y productivo.

El actual director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Emilio Iosa, integró el jurado evaluador de la 12ª edición de los premios UNC Innova 2026, el tradicional certamen de la Universidad Nacional de Córdoba que reconoce proyectos científicos, tecnológicos e innovadores con potencial de impacto social y productivo.

La participación de Iosa en el jurado se dio en el marco de una nueva edición del concurso organizado por la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, que este año evaluó 43 iniciativas provenientes de 24 instituciones académicas, científicas y organizaciones vinculadas al desarrollo tecnológico.

El certamen tuvo su ceremonia de premiación en coincidencia con el Día Nacional de la Vinculación Tecnológica y reunió a autoridades universitarias, investigadores, emprendedores científicos y especialistas del ecosistema de innovación.

Tras participar de la evaluación, Iosa compartió en sus redes una valoración sobre el sentido del encuentro y el rol de la universidad pública. “Acá está el valor de la universidad pública. Felicitaciones a la UNC, a sus autoridades y a todos los participantes premiados y no premiados. Nuestro país necesita investigadores y emprendedores comprometidos, críticos y situados en los problemas de su comunidad”, expresó el carlospacense.

Desde su función provincial, Iosa aportó al jurado su experiencia en innovación, transferencia tecnológica y políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible, la ciencia aplicada, el ambiente y el territorio.

Ciencia, innovación y transferencia

El acto fue encabezado por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, quien destacó el compromiso del sistema científico universitario en un contexto de dificultades presupuestarias y remarcó la importancia de sostener la producción de conocimiento y la transferencia tecnológica como herramientas para el desarrollo del país.

También participaron la vicerrectora Mariela Marchisio y el secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, Santiago Palma, quien puso en valor el rol estratégico de la ciencia aplicada para resolver problemas concretos de la sociedad.

UNC Innova llegó este año a su 12ª edición, consolidado como uno de los principales espacios universitarios para promover la creatividad, el emprendedurismo científico y la transferencia de tecnología hacia el entramado productivo.

Desde su creación, el programa ya impulsó más de 400 proyectos de innovación con impacto social, científico y económico.

La presencia de Emilio Iosa como parte del jurado evaluador vuelve a vincular a referentes de la gestión provincial con una agenda clave para el desarrollo: la articulación entre universidad pública, conocimiento científico, innovación y respuestas concretas a las necesidades de las comunidades.