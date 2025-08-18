La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) señaló que el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto mostró una recuperación en la actividad turística, impulsada por la agenda cultural, los eventos deportivos y promociones del sector.

En un comunicado, ASHOGA informó que durante los días de conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80%, con un promedio de dos noches de pernoctación. La entidad subrayó que se trata de un repunte respecto de otros momentos del año.

La presidenta de ASHOGA, Carolina Sacilotto, sostuvo que “el desarrollo de eventos que combinan el esfuerzo privado con el público son determinantes para generar un movimiento turístico por fuera de las fechas de temporada alta”.

Entre las actividades que, según la institución, contribuyeron al movimiento turístico, se mencionan el Campeonato Argentino de Vela Clase Internacional J24, la Activate Roller Maratón que reunió a más de 400 patinadores de distintos países, y el espectáculo sinfónico “Sinfonía de Cuerdas – Entre Montañas”, con más de 200 músicos y bailarines, realizado en el marco del Seminario Nacional de Cuerdas “Sierras Sonoras”.

El comunicado también señaló que el partido entre Los Pumas y los All Blacks en Córdoba capital generó un importante nivel de movilización turística, que impactó de manera positiva en destinos serranos como Carlos Paz.

Además, ASHOGA destacó que la hotelería local aplicó estrategias para extender la estadía y fidelizar a los visitantes, entre ellas propuestas de late check-out y promociones especiales.

Finalmente, la entidad remarcó que “la agenda cultural activa, el impacto de un evento deportivo internacional, las estrategias comerciales adecuadas y las condiciones climáticas favorables conformaron un escenario positivo para el turismo en Villa Carlos Paz”.