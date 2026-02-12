Villa Carlos Paz: vecina reanima a una mujer de 87 años guiada por el 911

Una mujer de 87 años que se había ahogado con un medicamento fue reanimada este miércoles por una vecina, quien aplicó la maniobra de Heimlich siguiendo las indicaciones telefónicas de un operador del 911. La víctima fue trasladada al Hospital Sayago.

Este miércoles, alrededor de las 22, una mujer de 87 años que se había ahogado con un medicamento logró ser reanimada luego de que una vecina aplicara la maniobra de Heimlich, guiada en todo momento por un operador del 911.

De acuerdo al parte, el Cabo Primero Matías Ortiz, operador de la central de emergencias, brindó por teléfono las instrucciones necesarias para desobstruir las vías respiratorias de la adulta mayor, logrando estabilizarla hasta la llegada del servicio Vittal, que completó la atención en el lugar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Sayago, donde ingresó con diagnóstico estable al día de la fecha.