Villa Carlos Paz: un policía guió por teléfono maniobras de auxilio y ayudó a salvar a una mujer de 93 años

Un suboficial de la División Comunicaciones de la Departamental Punilla asistió por teléfono a una vecina de barrio Villa del Lago y la guió en maniobras de primeros auxilios que permitieron desobstruir las vías aéreas de su madre de 93 años, quien se estaba ahogando con comida.

Este miércoles, alrededor de las 15:00, el Sargento Primero Flavio Menchaca, que presta servicio en la División Comunicaciones de la Departamental Punilla, recibió un llamado telefónico de una mujer mayor de edad que, en evidente estado de conmoción y nerviosismo, informó que su madre de 93 años se encontraba ahogada con comida y sin poder respirar, en una vivienda de barrio Villa del Lago de Villa Carlos Paz.

De acuerdo al parte, el suboficial logró contener y calmar a la mujer y, gracias a su experiencia profesional y a la capacitación permanente que recibe el personal policial, la fue guiando paso a paso mediante indicaciones claras de maniobras de primeros auxilios, hasta conseguir que se desobstruyeran las vías aéreas de la adulta mayor y que recuperara la respiración normal mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencias.

Posteriormente, personal médico arribó al domicilio, estabilizó a la mujer y dispuso su traslado a la Clínica San Roque para una mejor atención y controles complementarios.

La Departamental Punilla destacó y reconoció la intervención del Sargento Primero Flavio Menchaca, subrayando la importancia de la formación y capacitación continua del personal policial, cuya preparación y compromiso resultan fundamentales para actuar con eficacia en situaciones críticas y preservar la vida de los ciudadanos.

lajornada
