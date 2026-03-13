Villa Carlos Paz será sede de una actividad política vinculada al axelismo

El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso participará este lunes de una actividad política en Villa Carlos Paz, en una jornada que incluirá primero su paso por un encuentro institucional en Córdoba capital y luego una reunión con dirigentes y militantes del peronismo afín.

Villa Carlos Paz será este lunes el punto de realización de una actividad política vinculada al espacio referenciado en Axel Kicillof, con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Según trascendió, el funcionario bonaerense llegará primero a Córdoba para participar del Consejo de Seguridad Interior Nacional, previsto en el Centro de Convenciones de la zona de Parque Kempes. Más tarde, la agenda continuará en Villa Carlos Paz, donde está prevista una reunión con dirigentes y militantes del peronismo de toda la provincia en el hotel Mónaco.

La actividad en la ciudad será impulsada por el exsenador Carlos Caserio, y aparece como el dato político central de la visita, ya que ubica a Villa Carlos Paz como escenario de un encuentro partidario con proyección más amplia dentro del peronismo.

De acuerdo a la información disponible, también se prevé la posibilidad de una participación virtual de Axel Kicillof mediante videollamada.

En paralelo, se indicó que la invitación institucional a Alonso para el encuentro de seguridad en Córdoba habría sido realizada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

Así, la jornada tendrá un doble tramo: una actividad oficial en la capital cordobesa y, posteriormente, un encuentro político en Villa Carlos Paz, donde se concentrará la convocatoria partidaria.