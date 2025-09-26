Villa Carlos Paz se prepara para mostrar su potencial turístico en la FIT 2025

Del 27 al 30 de septiembre la ciudad estará presente en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, con stand propio, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.

Villa Carlos Paz participará de la Feria Internacional de Turismo FIT 2025, que se realizará del sábado 27 al martes 30 de septiembre en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires. La ciudad redoblará su presencia con dos espacios: un stand propio con novedades de la próxima temporada 2025/26 y la participación en el stand de la Agencia Córdoba Turismo, junto a prestadores privados e instituciones.

El evento abrirá sus puertas al público en general los días sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 14 a 21 hs., mientras que el lunes 29 y martes 30 será exclusivo para profesionales, de 10 a 19 hs.

Experiencias y shows en el stand carlospacense

Durante el fin de semana, el stand ofrecerá degustaciones gastronómicas, transmisiones en vivo, sorteos, actividades interactivas y la presencia de artistas. Mr. Coffe, Paseo Comercial WO y Milanga Bullanga serán parte de la propuesta, junto a las principales discos de la ciudad con barras y tragos.

La agenda incluirá espectáculos de figuras como Claribel Medina, Rodolfo Ranni, Ángel Carabajal, Marcelo Iripino, Marina Clemensó —con un adelanto de su show “Mestiza”— y el mago Matus, además del elenco de TRUM con música y danza.

Promoción y acuerdos estratégicos

El intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, encabezarán la presentación oficial del destino el sábado 27 a las 16 hs. en el stand propio.

En paralelo, la delegación local tiene previsto firmar acuerdos con destinos internacionales como Asunción y Encarnación (Paraguay), además de convenios con ciudades argentinas como Mar del Plata, Posadas y Mina Clavero.

Actividades confirmadas

El cronograma prevé actividades diarias con degustaciones, fiestas temáticas, presentaciones artísticas y transmisiones en streaming. Entre ellas se destacan:

Sábado 27 : show “Mestiza” de Ángel Carabajal y Marina Clemensó, show de Marcelo Iripino, Fiesta Mr. Coffee Rave y noche de boliches con DJ.

: show “Mestiza” de Ángel Carabajal y Marina Clemensó, show de Marcelo Iripino, Fiesta Mr. Coffee Rave y noche de boliches con DJ. Domingo 28 : circo MarisKo, nueva presentación de “Mestiza”, sorteos, degustaciones y shows musicales.

: circo MarisKo, nueva presentación de “Mestiza”, sorteos, degustaciones y shows musicales. Lunes 29 : show del mago Matus, espectáculo del elenco TRUM y fiesta Silenzze con DJ.

: show del mago Matus, espectáculo del elenco TRUM y fiesta Silenzze con DJ. Martes 30: presentación de promoción turística con óculos virtuales, degustaciones y firma de convenios turísticos.

La FIT es considerada el evento turístico más importante de América Latina, y Villa Carlos Paz buscará consolidar allí su posicionamiento como uno de los principales destinos del país.