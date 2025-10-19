Villa Carlos Paz prohíbe la instalación de gimnasios por franquicia

El Concejo de Representantes aprobó una reforma a la ordenanza que regula la habilitación de gimnasios. La medida incorpora nuevas restricciones y generó un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó en la sesión del pasado jueves una modificación a la ordenanza que regula la habilitación de gimnasios, incorporando restricciones que despertaron intensos debates entre los bloques.

Entre los cambios más relevantes se incluye la prohibición expresa de instalar gimnasios bajo franquicias, licencias o marcas, ya sean nacionales o provinciales, salvo aquellos que ya estén funcionando; y exigir residencia mínima de dos años en la ciudad para los titulares.

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) fue uno de los más críticos y advirtió que la medida “va totalmente en contraposición al eslogan de la sinergia público-privada y de promover el desarrollo económico”.

Los cambios aprobados

La reforma, impulsada por el intendente Esteban Avilés y votada por el bloque de Carlos Paz Unido y Noe garcía Roñoni (JxCP), modifica la ordenanza N° 2449 e incorpora varias condiciones nuevas:

Prohibición de nuevas franquicias de gimnasios en todo el ejido municipal.

Exigencia de residencia mínima de dos años en la ciudad para los titulares o socios de las personas jurídicas que soliciten habilitación.

en la ciudad para los titulares o socios de las personas jurídicas que soliciten habilitación. Obligación de que al menos el 50% del personal afectado tenga domicilio local.

afectado tenga domicilio local. Requisito de que el profesional a cargo de la dirección técnica cuente también con dos años de residencia en Villa Carlos Paz.

El concejal Leonardo Villalobos (CPU) sostuvo que “no es un hecho aislado” y justificó la iniciativa al afirmar que “esta ciudad tiene una línea clara de defensa de los profesionales locales”.

Ribetti: “Esto es anacrónico, populista y extemporáneo”

Desde la oposición, Ribetti cuestionó con dureza el enfoque del proyecto, al que calificó de demagógico y restrictivo. “Nos va a dejar en una situación en la que va a ser más difícil abrir un gimnasio en Carlos Paz que sacar la visa para Estados Unidos”, expresó.

También señaló que la medida llega tarde: “El gimnasio que seguramente motivó esta ordenanza ya está instalado, ya está funcionando. Entonces viene esta idea populista de decirles a los propietarios: ‘quédense tranquilos, los vamos a proteger’.”

Ribetti advirtió además que el proyecto desincentiva la inversión privada en un contexto económico complejo. “¿Cuál es el próximo paso? ¿Pedirle a los hoteleros que tengan años de residencia para abrir un hotel?”, planteó, y cerró con una crítica de fondo: “Esto es más propio de un modelo de Estado económico totalitario, que busca restringir y limitar, y no de una ciudad que quiera promover el desarrollo.”

El edil también marcó una doble vara en la regulación local: “Las franquicias de comida rápida también compiten con el sector local y afectan el tejido social, y sin embargo están instaladas. No hubo objeciones en ese caso.”

Guruceta: “Tenemos que proteger el tejido económico y profesional local”

El concejal oficialista Sebastián Guruceta defendió la reforma y reivindicó la tradición normativa de la ciudad: “Carlos Paz se ha caracterizado históricamente por proteger las fuentes de trabajo.”

Recordó antecedentes similares en otras ordenanzas, como las que establecieron limitaciones a grandes superficies comerciales, restricciones a franquicias farmacéuticas, y medidas de defensa hacia bioquímicos e inmobiliarios locales frente a la expansión de grandes cadenas.

“No creo que esto sea anacrónico ni que atente contra el sistema económico. Al contrario, preserva la integridad social y profesional de nuestra ciudad”, afirmó. “Otras localidades están empezando a adoptar este tipo de normativas para protegerse de los mismos flagelos.”

El cierre del oficialismo

En el tramo final del debate, Villalobos reforzó la postura del oficialismo y reiteró que el proyecto se enmarca en una línea coherente de políticas públicas orientadas a resguardar los intereses locales. “Carlos Paz ha venido trabajando en esta línea y va a seguir resguardando a los profesionales locales”, expresó.

Recordó que existen otras ordenanzas vigentes con enfoques similares y aclaró que si se quiere discutir el impacto de otras franquicias, como las gastronómicas, será en otro momento.

“Hoy estamos discutiendo este proyecto, que creemos conveniente llevar adelante”, concluyó.

Lo que dice la ordenanza aprobada Prohibición: “Prohibir, en el ámbito del Municipio de Villa Carlos Paz, la instalación de gimnasios bajo la forma de representación de ‘Franquicias’, ‘Licencias’ o ‘Marcas’, o cualquier tipo de actividades conexas, accesorias o complementarias de aquellas que no hubiesen iniciado su actividad comercial en esta ciudad.” (Artículo 3° BIS)

“Prohibir, en el ámbito del Municipio de Villa Carlos Paz, la instalación de gimnasios bajo la forma de representación de ‘Franquicias’, ‘Licencias’ o ‘Marcas’, o cualquier tipo de actividades conexas, accesorias o complementarias de aquellas que no hubiesen iniciado su actividad comercial en esta ciudad.” (Artículo 3° BIS) Residencia obligatoria: “Los titulares o socios deberán tener domicilio real o legal en el ejido de la ciudad con una antigüedad mínima de dos años anteriores a la solicitud.” (Artículo 3°)

“Los titulares o socios deberán tener domicilio real o legal en el ejido de la ciudad con una antigüedad mínima de dos años anteriores a la solicitud.” (Artículo 3°) Personal local: “El 50% del personal afectado deberá acreditar domicilio en Villa Carlos Paz.” (Artículo 5°)

“El 50% del personal afectado deberá acreditar domicilio en Villa Carlos Paz.” (Artículo 5°) Dirección técnica: “El profesional a cargo deberá contar con título habilitante oficial y una residencia mínima de dos años en la ciudad.” (Artículo 6°)

El debate en el recinto