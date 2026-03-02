Villa Carlos Paz prioriza desde este lunes las frecuencias del transporte urbano para salud, educación y horarios laborales

Desde este lunes, la Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que se reforzarán las frecuencias del transporte urbano en horarios de alta demanda y corredores principales, priorizando el acceso a salud pública, instituciones educativas y ingresos laborales, mientras se readecuarán los servicios de menor prioridad.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz comunicó que, a partir de este lunes 2 de marzo, se implementará una priorización de frecuencias en el Transporte Público de Pasajeros, con el objetivo de fortalecer los servicios en los momentos y recorridos de mayor demanda.

Según lo informado por el Ejecutivo, el esquema buscará dar mayor cobertura en los tramos y horarios vinculados al acceso a la salud, la educación y los horarios laborales, especialmente sobre los corredores principales, con el propósito de contribuir a disminuir la congestión vehicular, reducir la accidentología y acompañar el cuidado del ambiente.

En paralelo, se indicó que se readecuarán aquellas frecuencias que no presenten el mismo nivel de prioridad, reorganizando la oferta del servicio según la demanda efectiva y la necesidad de conectividad con instituciones y servicios esenciales.

El Municipio destacó además que continúa sosteniendo el sistema con “una fuerte inversión”, incorporando vehículos 0 km dentro del esquema del transporte urbano.

Seguimiento del transporte en tiempo real y nuevas herramientas digitales

En cuanto a la información para usuarios, el Municipio recordó que actualmente es posible observar el recorrido del transporte urbano en tiempo real a través de la aplicación Comunidad Conectada VCP.

Asimismo, se informó que en los próximos días se presentará una nueva plataforma digital para que los vecinos puedan consultar el tiempo de espera en cada parada. También se anunció que se actualizarán las formas de pago incorporando opciones a través de billeteras virtuales.

Recorridos y horarios en este link.