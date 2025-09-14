Villa Carlos Paz presentó el nuevo esquema integral de seguridad para el Distrito Este

La Municipalidad informó que duplicó la flota de móviles y cuenta con más de 100 agentes destinados a Seguridad VCP, reforzando la prevención en los barrios.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó ante centros vecinales, instituciones intermedias y vecinos del Distrito Este los nuevos móviles de Seguridad VCP, como parte de un esquema integral que refuerza la prevención en Santa Rita, Costa Azul Sur y Norte, La Cuesta, Sol y Lago, Alto de las Vertientes y Los Eucaliptus.

El acto, realizado días atrás en la Costanera Norte y encabezado por el intendente Esteban Avilés, incluyó además una capacitación sobre el Programa de Protección contra las Estafas Virtuales. La ciudad duplicó la flota de vehículos de Seguridad VCP y actualmente cuenta con más de 100 agentes, siendo el municipio que más invierte en prevención en toda la provincia, según destacaron las autoridades.

Aunque se aclaró que la seguridad es responsabilidad de la Policía de Córdoba, el Municipio colabora en tareas de prevención dentro de sus competencias contravencionales. Con este nuevo esquema, cada distrito tendrá móviles y agentes asignados de manera permanente, que estarán en contacto directo con los vecinos a través de la línea de WhatsApp 3541 528817 (solo mensajes, disponible las 24 hs.).

Trabajo conjunto con el Centro de Monitoreo Municipal

El Centro de Monitoreo Municipal cuenta con 180 cámaras y más de 40 agentes especialmente capacitados, que trabajarán en coordinación con los móviles de Seguridad VCP para fortalecer la presencia territorial y la respuesta ante cualquier eventualidad.

“Estamos implementando esta nueva estrategia territorial de unidades móviles y personal específico en cada sector, para establecer un contacto más directo con los vecinos”, señaló Juan Lucero, secretario General y de Vinculación Institucional, quien agregó que el municipio seguirá invirtiendo en prevención y colaborando con la Policía de Córdoba.

Programa de Protección contra las Estafas Virtuales

Durante la jornada también se brindó información sobre el Programa de Protección contra las Estafas Virtuales, que promueve recomendaciones para prevenir este tipo de delitos:

No revelar claves de homebanking, cajeros, contraseñas, códigos token ni datos de tarjetas a quienes los soliciten por teléfono o mensajes.

a quienes los soliciten por teléfono o mensajes. En caso de ser víctima: Llamar al banco y bloquear todas las cuentas y tarjetas . Guardar las pruebas (mensajes, números, capturas). Realizar la denuncia en la Unidad Judicial más cercana o comunicarse con el Ministerio Público Fiscal (0351-4481000/4481600).



📞 Números útiles: