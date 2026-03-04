Villa Carlos Paz presentó el balance oficial del verano 2026: 450 mil turistas y una satisfacción de 4,8 sobre 5

El Municipio difundió el informe turístico de la temporada en el Hotel Pinares Panorama y destacó el nivel de satisfacción de los visitantes, la ocupación promedio y el impacto económico de enero y febrero.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó esta mañana el informe turístico de la temporada de verano 2026 en el Hotel Pinares Panorama, en un encuentro encabezado por el intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini.

Según el relevamiento difundido, más de 450 mil turistas visitaron la ciudad durante los meses estivales. El Municipio remarcó además el nivel de satisfacción de los visitantes: 4,8 puntos sobre 5, con un 96% de turistas que calificó su estadía por encima de los 4 puntos.

En la presentación participaron, además, la presidenta de ASHOGA, Carolina Sacilotto; el presidente de la Cámara de Turismo, Cristian Metrebián; Cecilia Gerreño (AHT), representantes del ámbito teatral, asociaciones de artesanos, prestadores turísticos y medios de comunicación.

En ese marco, Avilés sostuvo: “Acá la responsabilidad por estos números de la temporada es de todos. Es la comunidad de Carlos Paz la que debe llevarse el aplauso. La temporada pasada tuvimos un 4,6% de satisfacción y hoy tenemos 4,8%”. Y agregó: “Más del 96% de los turistas que vinieron a la ciudad nos dieron la máxima calificación. Esto habla de una comunidad solidaria, responsable y con conciencia turística. Somos los mejores anfitriones del país. Hemos liderado la plaza a nivel provincial por lejos y entre las ciudades más importantes de la Argentina”.

De acuerdo con el informe, entre las palabras más repetidas por los visitantes al evaluar sus vacaciones aparecieron “Hermosa”, “Linda”, “Increíble” y “Limpia”, valoraciones que el Municipio vinculó con la calidad de los servicios y la diversidad de atractivos del destino.

El balance también incluyó un repaso de la propuesta turística y cultural del verano, con la combinación de paisaje serrano y agenda de actividades. En ese listado se mencionaron la costa del lago San Roque, los ríos, caminatas al Cerro de la Cruz, espacios como el Parque Estancia La Quinta, y una cartelera que incluyó espectáculos teatrales y eventos de temporada.

Datos destacados del informe 2026

El Centro Inteligente de Datos Turísticos informó, para enero y febrero de 2026, los siguientes indicadores:

Ocupación promedio: 70% , con picos del 95% en Carnaval .

, con picos del en . Pernoctación promedio: 5,4 noches (rango informado: 4 a 7 noches).

(rango informado: noches). Impacto económico: 449 mil millones de pesos , considerando alojamiento, gastronomía, teatro, entretenimiento, transporte y compras.

, considerando alojamiento, gastronomía, teatro, entretenimiento, transporte y compras. Tasa de fidelización: 68% (7 de cada 10 turistas ya conocían el destino).

Desde el Municipio señalaron que el balance refuerza el posicionamiento de Villa Carlos Paz y remarcaron el trabajo conjunto entre el sector público y privado como eje para sostener la actividad turística durante todo el año.