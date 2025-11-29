Villa Carlos Paz: policías asisten a un joven con estatus epiléptico y logran salvarle la vida

Un hombre de 26 años se descompensó en su domicilio de Villa Carlos Paz y fue asistido por personal policial, que le practicó maniobras de RCP hasta la llegada del servicio de emergencias.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 02:00, personal policial de Punilla se hizo presente en una vivienda de calle Alem, barrio Miguel Muñoz, Villa Carlos Paz, tras el aviso de un hombre que solicitó ayuda para su hijo de 26 años.

Según el relato del padre, el joven sufría convulsiones y se había acostado sin reaccionar. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron al muchacho inconsciente y sin signos vitales, por lo que comenzaron de inmediato maniobras de RCP, logrando restablecer su estado de conciencia.

Minutos después arribó el servicio de emergencias, que estabilizó al joven y diagnosticó un estatus epiléptico, disponiendo su traslado al hospital local para una mejor atención.