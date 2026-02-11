Villa Carlos Paz: municipio atribuyó el colapso de la planta de agua al arrastre de una compuerta en la toma de Cuesta Blanca

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que la falla en la Planta de Agua se produjo por el desplazamiento de una compuerta en la toma de Cuesta Blanca durante la creciente extraordinaria, e indicó que ya fue reemplazada y que se ejecutarán nuevas inversiones en infraestructura hídrica.

El Municipio de Villa Carlos Paz presentó los resultados del operativo realizado en Cuesta Blanca, donde —según informó— se determinó que la principal causa del colapso de la Planta de Agua fue el arrastre y desplazamiento de una compuerta en el sistema de captación, producto de la creciente extraordinaria que atravesó la ciudad a principios de enero.

Con la bajante del río y la colaboración del DUAR y del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, los equipos técnicos municipales confirmaron que el ingreso masivo de sedimentos se produjo a partir del desplazamiento de esa compuerta en la toma de agua. De acuerdo a lo comunicado oficialmente, la pieza fue reemplazada por una cobertura de materiales de mayor resistencia y espesor, con el objetivo de reforzar la estructura ante futuras crecidas.

Desde el Ejecutivo recuerdan que la creciente extraordinaria impactó de manera directa en el sector de captación de la planta de Cuesta Blanca, anulando el sistema al generar niveles extremos de sedimentos que impidieron el funcionamiento normal de la toma.

Según lo expresado por el Municipio, gracias al trabajo de los equipos técnicos y profesionales junto a Bomberos y al uso de los reservorios de la ciudad —que almacenan más de 11 millones de litros de agua— se logró resolver el episodio “en el menor tiempo posible”, atenuando el impacto que provocó la obstrucción del canal de ingreso.

Nuevas inversiones en infraestructura de agua y cloacas

En el mismo comunicado, el Gobierno local afirmó que Villa Carlos Paz “es el municipio que más invierte en infraestructura de agua y cloacas en la Provincia de Córdoba”, destacando un enfoque de gestión con “fuerte compromiso regional y social”.

En ese marco, se anunció la próxima puesta en funcionamiento del nuevo reservorio del Distrito Oeste, que —según se explicó— permitirá ampliar la capacidad de reserva en el sistema general y garantizar el suministro en ese sector de la ciudad.

Por otra parte, la Municipalidad comunicó que se realizarán nuevas inversiones en la Planta Potabilizadora Cooperativa San Roque, con la incorporación de filtros de anillas para posibilitar la captación y el tratamiento de agua desde el arroyo Los Chorrillos. De acuerdo con lo informado, esta mejora apuntará a asegurar un servicio de calidad para la zona norte de Villa Carlos Paz en aquellas oportunidades en que sea necesaria la toma desde ese curso de agua.

El Ejecutivo recordó además que, gracias a las obras de interconexión de acueductos, el Distrito Norte cuenta hoy con agua potable proveniente del mismo sistema que abastece al resto de la ciudad, vinculado a la planta de Cuesta Blanca.