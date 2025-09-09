Villa Carlos Paz: la obra del acueducto y repavimentación de la Avenida Cárcano presenta un avance del 10%

El Gobierno Provincial y la municipalidad de Villa Carlos Paz invierten más de 6.260 millones de pesos para reemplazar el tramo principal del acueducto ubicado bajo la Avenida Cárcano. La obra incluirá la repavimentación completa de Avenida Cárcano, entre Avenida General Paz y calle Brasil.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y el municipio ejecutan una obra que mejorará el sistema de agua potable en la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Se trata del reemplazo del tramo principal del acueducto ubicado bajo la Avenida Cárcano, entre calle Johannes Kepler y la intersección con Avenida Libertad, conocida popularmente como el “Triángulo”.

Además, la obra contempla la readecuación de la calzada en el mismo tramo en donde se hará la intervención de la mejora hídrica.

La obra beneficiará directamente a 70 mil habitantes de la ciudad, garantizando un mejor servicio de agua potable para las zonas centro y este de la villa serrana.

Actualmente, los trabajos presentan un avance cercano al 10% y son financiados en conjunto entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Para su ejecución se invertirán $ 6.265.083.247,93; y se generan 30 puestos de trabajo directos.

Detalles de la obra

La intervención contempla la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) de 600 mm de diámetro.

Esta renovación tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de distribución de agua potable conocido como “Acueducto Principal de Carlos Paz”, y así garantizar el abastecimiento a las zonas centro y este de la ciudad.

Además, la obra incluye la repavimentación completa de Avenida Cárcano, entre Avenida General Paz y calle Brasil.

Los trabajos contemplan la mejora de la carpeta asfáltica existente, la construcción de un separador central y la ejecución de obras de escurrimiento en los cruces de las calles Tierra del Fuego y Río Negro.

La obra busca optimizar el funcionamiento de la Ruta Provincial Nº 14, una vía de alto tránsito que cumple un rol estratégico como conexión entre Córdoba capital y el Valle de Punilla, y como polo comercial dentro de Villa Carlos Paz.

El rediseño de la calzada, con la incorporación de un cantero central, forma parte de un proyecto integral que apunta a mejorar la seguridad vial y reducir la velocidad del tránsito en una zona de carácter netamente urbano.