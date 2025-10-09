Villa Carlos Paz espera el finde con un 65% de reservas y expectativas positivas en el sector turístico

Según un relevamiento del Centro de Estadísticas y Censo de ASHOGA, la ocupación promedio superaría el 65%, con estadías de dos noches. Pese a la reciente incorporación del feriado al calendario, el sector proyecta un movimiento turístico importante y confía en las buenas condiciones climáticas.

La Asociación Hotelera, Gastronómica, Afines y de Servicios Turísticos de Villa Carlos Paz (ASHOGA) difundió los resultados del relevamiento realizado por su Centro de Estadísticas y Censo con motivo del fin de semana largo por el 12 de octubre.

El estudio, que incluyó a establecimientos socios y no socios, muestra un promedio de reservas superior al 65% y una estadía media de dos noches, indicadores que anticipan una importante movilización turística hacia la ciudad.

Expectativas positivas y turismo de cercanía

Desde la entidad destacaron que “la expectativa es positiva” y que las condiciones climáticas acompañarán el desplazamiento de visitantes, reforzando las proyecciones de ocupación.

Históricamente, este fin de semana ha sido uno de los más convocantes del año, impulsado por el turismo de cercanía y las escapadas cortas. No obstante, ASHOGA recordó que en 2025 la reciente incorporación del feriado al calendario oficial “redujo los tiempos de planificación, afectando la posibilidad de concretar reservas con anticipación”.

Propuesta integral y esfuerzo sostenido del sector

Los prestadores locales —hoteleros, gastronómicos y afines— prepararon una oferta completa, con servicios de calidad y precios competitivos, orientada a brindar experiencias integrales que combinan descanso, entretenimiento y buena atención.

La asociación consideró que estos niveles de ocupación “constituyen un buen termómetro para la temporada media” y reflejan “el esfuerzo sostenido del sector privado por sostener la actividad turística, uno de los motores económicos más importantes de Villa Carlos Paz”.