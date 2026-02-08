Villa Carlos Paz, entre los destinos más buscados para Carnaval: todo indica un fin de semana largo a pleno

Según un relevamiento de Booking.com, la ciudad volvió a ubicarse entre las opciones preferidas por quienes planifican una escapada para el fin de semana extra largo de Carnaval (14 al 17 de febrero). En el ranking nacional de búsquedas, Villa Carlos Paz aparece en el cuarto lugar.

Con el feriado de Carnaval asomando en el calendario, Villa Carlos Paz vuelve a meterse entre los nombres que más se repiten a la hora de elegir una escapada corta. De acuerdo al relevamiento difundido por Booking.com para el período 14 al 17 de febrero, la ciudad se posicionó cuarta entre los destinos nacionales más buscados por viajeros argentinos.

El dato refuerza una tendencia que se viene consolidando en los últimos veranos: los fines de semana largos funcionan como “mini vacaciones” de alta intensidad, donde pesa la combinación de cercanía, opciones para alojarse y propuestas para llenar el día (y la noche) sin demasiada planificación previa.

En ese mix, Carlos Paz vuelve a destacar por su perfil de escapada completa: sierras y lago para cortar la rutina, paseos y actividades recreativas, y una cartelera de espectáculos que suele inclinar la balanza cuando el plan es de dos o tres noches.

Ranking de destinos nacionales más buscados

Según el relevamiento, el top 5 quedó conformado así:

Mar del Plata San Carlos de Bariloche Ciudad de Buenos Aires Villa Carlos Paz Villa Gesell

Con esa ubicación, la ciudad se afirma otra vez como una de las grandes elegidas del país para un feriado largo que, para muchos, se convirtió en la pausa justa: una salida breve, intensa y con mucho para hacer, sin necesidad de organizar vacaciones extensas.