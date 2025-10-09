Villa Carlos Paz: el municipio vuelve a extender el freno a los edificios en el centro y los corredores principales

El intendente envió al Concejo de Representantes un nuevo proyecto de ordenanza para extender por un año más la suspensión de edificios de viviendas colectivas, oficinas y usos mixtos en el área central y corredores principales. La medida, vigente desde agosto de 2023, ya había sido prorrogada dos veces y genera fuertes críticas de la oposición y sectores profesionales.

El intendente Esteban Avilés remitió al Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza que propone mantener la suspensión por otros doce meses de las nuevas construcciones de edificios de viviendas colectivas, oficinas y usos mixtos en el Área Central y los corredores principales de Villa Carlos Paz.. La iniciativa exceptúa a los alojamientos turísticos formalizados y a los servicios institucionales, educativos y de salud, siempre que no incluyan unidades de vivienda.

La medida renueva -em parte- una política que se aplica desde agosto de 2023, cuando se aprobó la Ordenanza N° 7001, que establecía un freno por un año con posibilidad de prórroga. Esa extensión fue otorgada en 2024, y al vencer el plazo original en agosto de 2025, el Ejecutivo impulsó una nueva ordenanza que prorrogó la suspensión por 60 días adicionales. Con el nuevo proyecto, Avilés busca ahora prolongar la restricción por un año más, aunque en este caso circunscripta al Área Central y los corredores principales de Villa Carlos Paz, y no aplicable a toda la ciudad como la normativa vigente.

Según el texto elevado al cuerpo legislativo, el intendente sostiene que la medida es necesaria “hasta que se sancione una normativa definitiva” que actualice los indicadores urbanísticos y regule el crecimiento edilicio. Avilés sostiene que, aunque el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) elaboró dictámenes durante 2024 y 2025 que “cumplieron con la premisa de una revisión integral”, esas propuestas aún no fueron consideradas por el Concejo de Representantes, lo que motivó al Ejecutivo a impulsar una nueva suspensión.

Avilés fundamenta el pedido en datos del Censo 2022 y en un estudio técnico municipal que revela que el microcentro de la ciudad presenta “las densidades más altas de Villa Carlos Paz, con radios que superan las 250 viviendas por hectárea”, pero con “baja ocupación real y alta vacancia”, ya que en muchos casos menos del 50% de las viviendas están habitadas. Según el intendente, esto demuestra un “desacople estructural entre la capacidad residencial construida y la población residente estable”.

El mandatario subraya que, tras la sanción de la Ordenanza 7001, la superficie de edificación autorizada se redujo de 5.234 m² a 4.502 m² mensuales, lo que a su entender evidencia “un impacto efectivo en limitar la expansión de nuevas obras de mediana y gran envergadura”. En ese marco, insiste en que el municipio debe “evitar un modelo de ciudad de alta densidad” y actuar bajo los principios de “municipio sustentable” establecidos en la Carta Orgánica Municipal.

Sin embargo, la prolongación del freno a la construcción suscitó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición política y de colegios profesionales vinculados al sector inmobiliario y de la construcción. Los críticos sostienen que el gobierno municipal no logró en más de dos años de gestión los acuerdos necesarios para modificar el Código de Edificación y Urbanismo, y que optó por mantener paralizada la actividad en lugar de avanzar en una planificación consensuada.

El proyecto tomará estado legislativo en la sesión de este jueves del Concejo de Representantes, y se espera que sea tratado y aprobado sobre tablas por la mayoría automática de la que dispone el oficialismo.