Villa Carlos Paz: el Municipio destacó un fin de semana con importante movimiento turístico por eventos nacionales e internacionales

Según la Secretaría de Turismo, visitantes de distintas provincias llegaron a la ciudad para participar de una amplia agenda cultural, recreativa y deportiva.

Con una variada grilla de actividades, Villa Carlos Paz vivió un fin de semana en el que, de acuerdo al Municipio, se registró un importante movimiento turístico. Las autoridades remarcaron que la diversidad de propuestas permitió atraer a públicos diferentes, con visitantes llegados desde varias provincias del país.

Las “Leyendas del Rally” pusieron color y pasión a las calles de la ciudad en la 11º edición de este clásico evento. Tripulaciones de autos históricos de carrera, réplicas y modelos de interés especial recorrieron la ciudad, con una largada simbólica el sábado por la mañana y una multitudinaria exhibición en la peatonal por la noche. Una oportunidad única para los fanáticos de ver de cerca a los vehículos que marcaron la historia de este deporte.

El Torneo Nacional de Tenis Femenino “Lady Tennis 2025” reunió a cientos de jugadoras de distintas edades y categorías en dobles damas. Desde la organización resaltaron que este certamen se consolida año tras año en el calendario de la ciudad, promoviendo la confraternidad y la amistad más allá de la competencia.

La ciudad también fue sede del 30º Torneo Internacional de Handball Argentina 2025, con la participación de más de 1.500 jugadores de todo el país y de países vecinos como Uruguay, Chile, Perú y Brasil. Con 30 clubes, 18 canchas simultáneas y categorías que abarcaron desde infantiles hasta juveniles, el evento convirtió al Estadio Arena y al Club Atlético Carlos Paz en epicentro regional del deporte.

En el lago San Roque, se disputó la 1º fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, con cuatro regatas organizadas por el Club Náutico Córdoba. Veleros de toda la provincia compitieron en un marco natural privilegiado, reafirmando a Villa Carlos Paz como sede permanente de la flota más importante de Sudamérica.

El deporte social también tuvo lugar con la octava fecha de la Liga Municipal de Fútbol, que reunió a numerosos niños en el Poli Santa Rita y Poli Colinas. Escuelas municipales y equipos de distintas localidades participaron en encuentros que fomentan la camaradería y el juego limpio.

Por último, del jueves al domingo de septiembre se desarrolló en el Hotel Mónaco una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Abuelos, que volvió a convocar a delegaciones de provincias como La Rioja, Catamarca, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Chubut. Shows artísticos, fiesta de disfraces, elección de rey y reina y variadas actividades de integración marcaron esta propuesta destinada a adultos mayores, que se realiza desde los años 90.

Desde el municipio subrayaron que la combinación de estas propuestas refleja el potencial de la ciudad para sostener un calendario activo y diverso, con el aporte conjunto del sector público, instituciones y prestadores privados.