Villa Carlos Paz duplica la presencia de Seguridad VCP con nuevos móviles y más agentes

El municipio sumó automóviles y motocicletas a la flota de Seguridad VCP, profundizando la estrategia de prevención en barrios y reforzando el trabajo conjunto con la Policía provincial.

Este martes, la Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó ante los Centros Vecinales los nuevos móviles de Seguridad VCP, compuestos por automóviles y motocicletas que se suman a la flota existente y permiten duplicar la presencia territorial en la vía pública. En total, son más de 100 agentes los destinados actualmente al programa.

El acto se realizó en la Costanera Norte, con la presencia del intendente Esteban Avilés. Desde el municipio recordaron que, si bien la seguridad es responsabilidad de la Policía de la Provincia, Villa Carlos Paz es la ciudad que más invierte en prevención dentro de sus competencias contravencionales. Con esta nueva estrategia, los móviles y agentes estarán asignados a sectores específicos en los barrios, reforzando el trabajo tanto de día como de noche.

Centro de Monitoreo Municipal

El municipio también amplió y refuncionalizó el Centro de Monitoreo Municipal, que hoy cuenta con 180 cámaras y un equipo de más de 40 agentes capacitados, siendo el más grande del interior provincial. Además, se puso en marcha el Programa de Observadores Comunitarios, que capacita a personal municipal y prestadores privados en RCP y buenas prácticas ciudadanas.

Controles y secuestro de escapes libres

En paralelo, desde Seguridad VCP se realizan controles rutinarios en todos los barrios, recordando que está prohibido circular en moto sin casco, sin patente o con escapes libres. Los rodados que no cumplan con la normativa son secuestrados, como parte de la estrategia de prevención y ordenamiento vial.

Finalmente, el municipio destacó la importancia de que la Policía provincial cumpla con el compromiso asumido de sumar recursos humanos y móviles, y de autorizar la instalación de cámaras de control de patentes en ingresos y egresos de la ciudad.