Villa Carlos Paz: domingo con tormentas probables y lunes con inestabilidad y 30°

El SMN prevé un domingo 15 con probabilidad de precipitaciones 40–70% en la tarde y la noche. Para el lunes 16, se mantiene la inestabilidad durante gran parte del día, con chances 40–70% en la mañana y un tramo posterior con 10–40%, mientras la temperatura sube hasta 30°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz y la zona de Punilla muestra un arranque de semana con tiempo variable: tormentas intermitentes, mejoras parciales y un repunte del calor hacia la tarde del lunes.

Domingo 15

Tarde: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con máxima de 26° y viento 13–22 km/h .

probabilidad de precipitaciones 40–70% , con máxima de 26° y viento 13–22 km/h .

Noche: se mantiene la chance 40–70%, con temperatura alrededor de 21° y viento muy leve (0–2 km/h).

Lunes 16

Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con temperatura cercana a 19° y viento 7–12 km/h .

Mañana: probabilidad de precipitaciones 40–70% , con temperatura cercana a 19° y viento 7–12 km/h .

Media mañana: la chance baja a 10–40% , con temperatura alrededor de 20° y viento 7–12 km/h .

Tarde: sube el calor hasta 30° y se mantiene la probabilidad 10–40% , con viento 23–31 km/h .

Noche: continúa la chance 10–40%, con temperatura en torno a 25° y viento muy leve (0–2 km/h).

Para tener en cuenta: el tramo más sensible aparece en la tarde y noche del domingo 15, con probabilidad alta (40–70%), mientras que el lunes 16 mantiene el tiempo inestable pero con chances más moderadas y un aumento marcado de temperatura hacia la tarde.