Villa Carlos Paz: desbarataron una organización narco con vínculos en la cárcel de Bouwer

La FPA cerró un búnker en barrio Los Algarrobos y tres puntos de venta en Córdoba capital. La líder coordinaba las operaciones desde el penal de Bouwer.

Una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal permitió a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticular una organización narco que operaba en Córdoba capital y Villa Carlos Paz, con conexiones directas en la cárcel de Bouwer.

Como resultado del operativo, fueron detenidas seis personas mayores de edad y se cerraron tres puntos de venta en barrio Argüello (Córdoba) y un búnker en barrio Los Algarrobos (Villa Carlos Paz).

En los procedimientos, los efectivos secuestraron envoltorios de cocaína, $442.900 en efectivo y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de drogas.

Vínculo con la cárcel

De acuerdo a la investigación, la organización era dirigida por una mujer que cumple condena en Bouwer, desde donde coordinaba tanto las operaciones en la capital como en Villa Carlos Paz.

En simultáneo, personal del Servicio Penitenciario realizó tres allanamientos en celdas de la cárcel, donde se incautaron dosis de marihuana y resultaron imputadas dos internas (una de ellas la líder) y un hombre.

Acciones judiciales

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz dispuso el traslado de los detenidos y el envío de los elementos secuestrados a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.