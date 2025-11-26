Villa Carlos Paz declara Alerta Naranja en el servicio de agua y restringe usos no esenciales

La Municipalidad de Villa Carlos Paz activó el Alerta Naranja en el servicio de agua potable por la baja de caudales y la falta de lluvias, e informó días y horarios específicos para el riego de jardines y el lavado de veredas, a fin de garantizar un uso responsable del recurso.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, declaró el Alerta Naranja en el servicio municipal de agua potable, en el contexto de las actuales condiciones climáticas y la disminución de los caudales de los ríos producto de la escasez de precipitaciones.

Desde el municipio se remarcó la importancia de realizar un uso responsable y consciente del agua potable, respetando los días y horarios permitidos para determinadas actividades y evitando todo tipo de derroche, en especial en el lavado de vehículos, el llenado de piletas y cualquier práctica que implique un uso excesivo del recurso.

Actividades permitidas

Riego de parques y jardines

Se autoriza únicamente los días miércoles, en el horario de 20:00 a 22:00.

Lavado de veredas en el área central

Se permite solo en el área central, los días martes y sábado, de 03:00 a 09:00, y siempre con uso de baldes y/o utensilios similares, evitando el uso directo de mangueras o sistemas que generen derroche.

Ante dudas o consultas, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas vía WhatsApp al 3541 528314.