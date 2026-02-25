Villa Carlos Paz: culminaron los trabajos y entra en funcionamiento el nuevo tramo del acueducto

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que finalizaron las tareas de conexión y ya se encuentra en funcionamiento el nuevo acueducto del Servicio Municipal de Agua, obra ejecutada junto al Gobierno Provincial que también contempla la futura repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano.

En este marco, señalaron que el servicio de agua inició su proceso de normalización y se irá regularizando en el transcurso de las próximas horas, a medida que se estabilice la red en los distintos sectores de la ciudad.

La obra incluyó la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro, etapa que ya se encuentra finalizada y que permite optimizar la conducción del caudal, reducir riesgos de averías y mejorar el desempeño general del sistema.

Próxima etapa: refuncionalización de Avenida Cárcano

Como parte del mismo proyecto, se prevé ahora el inicio de la refuncionalización de la Avenida Cárcano, en el tramo comprendido entre Av. General Paz y Brasil, con intervenciones de infraestructura vial y turística.

El frente de obra contempla:

Readecuación de la calzada y nuevas tareas de pavimentación sobre el mismo tramo.

Construcción de un separador central.

. Mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial.

Desde el Municipio destacan que este conjunto de intervenciones apunta a modernizar el sistema de agua potable y, al mismo tiempo, poner en valor uno de los corredores más transitados de la ciudad, combinando mejoras en la prestación del servicio con un ordenamiento integral del espacio público.