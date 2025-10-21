Villa Carlos Paz: convocan a una marcha para pedir justicia por Diego Pérez

Familiares, amigos y vecinos marcharán este miércoles desde la Plaza del Avión hasta la Departamental Punilla. El joven de 25 años murió tras un choque ocurrido el sábado en la avenida San Martín.

Familiares y allegados de Diego Pérez, el joven de 25 años que perdió la vida en un accidente automovilístico en Villa Carlos Paz el pasado sábado, convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia.

La movilización se realizará este miércoles 22 de octubre a las 17 horas, con punto de partida en la Plaza del Avión. Desde allí, los manifestantes marcharán hasta la sede de la Departamental Punilla.

El mensaje difundido en redes sociales expresa: “Lo que sucedió no es justo, y hoy toda una comunidad llora por Diego. No podemos permanecer en silencio ante tanto dolor e injusticia. Marcharemos juntos, con respeto, pero con la firmeza de nuestro pedido: justicia por Diego.”

También se invita a las familias de otras víctimas a sumarse al reclamo: “Llevá tu pancarta, tu mensaje de apoyo y tus ganas de transformar el dolor en justicia. Porque Diego merece justicia. Porque nadie más debería pasar por lo mismo.”

Imputación al conductor

La Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz imputó por homicidio culposo y detuvo a Fernando Reynoso (24), un efectivo policial domiciliado en la ciudad, que presta servicios en Córdoba capital. El agente fue trasladado al penal de Bouwer y permanece bajo custodia.

El siniestro se produjo en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, cuando el Volkswagen Gol Power gris que conducía Pérez, que iba desde el centro hacia la autopista Córdoba–Carlos Paz, fue embestido en su lateral derecho por un Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido contrario.

El impacto fue sumamente violento, y el vehículo de Pérez terminó volcado. El joven fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde falleció poco después.

En el auto conducido por Reynoso viajaban otras dos personas, que resultaron con heridas leves. La Fiscalía continúa con las pericias accidentológicas, declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad para establecer la mecánica exacta del choque y la secuencia semafórica del cruce.