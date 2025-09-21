Villa Carlos Paz celebró la Primavera con música, deporte y un show de drones en el cielo

El tradicional evento gratuito y sin alcohol tuvo su edición aniversario con un espectáculo lumínico inédito y una grilla musical de primer nivel.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz celebró este fin de semana el 30° aniversario de la Fiesta de la Primavera, con entrada libre y gratuita. La jornada, organizada junto a Cadena 3 y Radio Heat, se desarrolló en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, a orillas del lago San Roque, y convocó a jóvenes y familias de todo el país.

La gran novedad fue la presentación de un espectáculo de más de 150 drones, que sobrevolaron el cielo nocturno con figuras lumínicas relacionadas con la identidad de la ciudad. Desde el municipio destacaron que se trató de “un evento innovador y sin precedentes en Córdoba”, que reafirma a Villa Carlos Paz como “una ciudad pionera en la organización de shows y eventos de primer nivel”.

El intendente Esteban Avilés subrayó: “Estamos muy orgullosos. Son 30 años de esta Fiesta de la Primavera, sin alcohol, gratuita, que sintetiza nuestra identidad carlospacense. Un festejo legitimado por todos los jóvenes a través del tiempo. Nuestra prioridad es la familia, por eso trabajamos en un evento seguro, con una mirada de cuidado, respeto y disfrute sano”.

La grilla artística

El escenario principal reunió durante la tarde a bandas locales y regionales: Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday Cuarteto, Gemma Civalero, Ángeles del Laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da Miércoles, Matías Luchini, Caníbales y Reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong.

Luego, la programación central incluyó a La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, Los Caligaris, y el gran cierre a cargo de Desakta2.

En paralelo, el Skate Park fue escenario de la JAM de BMX, rollers y skate, competencias de freestyle y actividades recreativas y deportivas coordinadas por el programa municipal Familia Activa.

Operativo y medidas

El evento se desarrolló bajo la consigna “Sin alcohol”, con un operativo de seguridad que involucró a más de 1.500 agentes entre fuerzas municipales y provinciales, controles en accesos y puestos de monitoreo. También se dispuso un corredor sanitario con atención médica móvil, ambulancias y coordinación con el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Además, se habilitó una terminal alternativa para colectivos, minibuses y combis, reduciendo la congestión vehicular, y una feria de foodtrucks con opciones gastronómicas a precios accesibles.

Una fiesta con identidad

En este aniversario especial, desde la Municipalidad resaltaron que la Fiesta de la Primavera es “parte de la identidad carlospacense y un producto turístico que se consolida año tras año”, convocando tanto a vecinos como a visitantes que eligen a la ciudad como destino.