Villa Carlos Paz celebra este martes el Día de la Identidad Carlospacense con asueto municipal y actividades culturales

Este 4 de noviembre se conmemora el natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de la ciudad, con una jornada de homenajes, muestras artísticas y propuestas al aire libre.

Villa Carlos Paz celebra este martes 4 de noviembre el Día de la Identidad Carlospacense, una fecha que rinde homenaje al natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de la ciudad, y busca reafirmar los valores históricos y culturales que dieron origen a la comunidad.

La jornada será asueto administrativo municipal, según lo establecido por ordenanza en 2024 a propuesta de la Comisión de Identidad Carlospacense y del intendente Esteban Avilés.

Durante esta fecha no habrá atención al público en las dependencias municipales, aunque se mantendrán guardias mínimas.

El feriado será optativo para el comercio, la industria y las actividades civiles, mientras que se invitó a bancos, seguros y escuelas a adherirse. La recolección de residuos se prestará con normalidad y el transporte público circulará con frecuencia de día feriado.

La conmemoración representa una oportunidad para reflexionar sobre la historia local, valorar el espíritu pionero de sus fundadores y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

“El 4 de noviembre es una fecha simbólica que nos recuerda las obras fundacionales de Carlos Nicandro Paz, entre ellas el canal de riego, que permitió la habitabilidad de nuestra región y el crecimiento de la comunidad”, señalaron desde el municipio.

Una jornada de cultura, historia y encuentro

El programa de actividades incluye un acto protocolar en los Jardines Municipales, donde se realizará el primer izamiento de la Bandera Oficial de la Ciudad de Villa Carlos Paz, recientemente aprobada por el Concejo de Representantes.

Posteriormente, se inaugurará la muestra del Concurso Fotográfico con Escuelas, y la Orquesta Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto al aire libre.

También se llevará a cabo la premiación del XXXIII Salón de Artes Visuales en el Salón Rizzuto y habrá presentaciones teatrales, de danza y música, entre otras actividades culturales y recreativas.